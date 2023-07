Colômbia bate Alemanha em jogão na Copa; Noruega goleia Filipinas e Suiça elimina Nova Zelândia

A Copa do Mundo chega às últimas rodadas da fase de grupos. Na madrugada deste domingo, 30, o grupo A fechou as três rodadas e definiu a classificação final. A Noruega desencantou e aplicou uma goleada de 6 a 0 contra Filipinas. Já a Suíça segurou a anfitriã Nova Zelândia, que foi eliminada. Mais tarde, ainda pela segunda rodada do grupo H, a Colômbia bateu a poderosa Alemanha por 2 a 1. Também pelo grupo H, Marrocos bateu a Coreia do Sul.

A seleção africana registrou não só seu primeiro triunfo na história do torneio, como também proporcionou às nações árabes uma vitória inédita. Ibtissam Jraidi, artilheira da Liga dos Campões Feminina da CAF de 2022, marcou o único gol do jogo.

Vice-campeão africano, tendo perdido a decisão para a África do Sul, Marrocos agora mantém vivas suas esperanças de avançar na copa. Com três pontos, o time vai enfrentar a Colômbia na próxima rodada.

A campeã de 1995 guardou todos os gols para a última rodada. Depois de dois jogos sem marcar, a Noruega venceu a seleção filipina por 6 a 0. O resultado garantiu a classificação em segundo lugar no grupo A. As estreantes das Filipinas se despedem da Copa depois de embolarem o grupo na segunda rodada com uma vitória contra a Nova Zelândia.

A Noruega fez valer a tradição. De 10 participações em copas, são oito avanços para as oitavas de final. Só não passou em 2011. No Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, Sophie Roman Haug fez três e divide a artilharia com Ary Borges, do Brasil, Amanda Ilestedt, da Suécia, e Alexandra Popp, da Alemanhã.

SUÍÇA SEGURA EMPATE, AVANÇA EM 1º E ELIMINA ANFITRIÃ NOVA ZEL NDIA

Com o empate em 0 a 0, a Suíça encerrou a fase de grupos em primeiro lugar do grupo A. O jogo foi truncado, com pouquíssimas finalizações, suficiente para a Suíça e derradeiro para Nova Zelândia, que está fora da Copa.

Mesmo dominando as ações e com o apoio de sua torcida, o primeiro chute da Nova Zelândia a gol veio somente aos 28 minutos do segundo tempo. A co-anfitriã deixa o torneio com uma vitória, um empate e uma derrota.

A Suíça conseguiu passar da fase de grupos em suas duas participações na Copa do Mundo Feminina. Em sua estreia, em 2015, as helvéticas também avançaram para os mata-matas.

COLÔMBIA VENCE ALEMANHA EM JOGO INCRÍVEL COM GOLAÇO E REVIRAVOLTAS

A Colômbia venceu a Alemanha por 2 a 1 em um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Tudo começou com um golaço de Linda Caicedo para a Colômbia. A Alemanha igualou com um pênalti convertido pela veterana Alexandra Popp aos 44 do segundo tempo. Mas Vanegas, de cabeça, desempatou aos 52. Foi a primeira derrota alemã em um jogo de fase de grupos da Copa Feminina desde 1995.

A Colômbia lidera o Grupo H com seis pontos, mas ainda não está classificada para as oitavas por enquanto porque vai encarar na última rodada o Marrocos, terceiro colocado com três pontos que ainda pode superá-la. No mesmo dia, em 3 de agosto, a Alemanha enfrenta a Coreia do Sul, que ainda não pontuou.

O golaço de Caicedo rendeu uma marca. Com 18 anos e 158 dias, ela é a segunda atleta mais jovem da história da América do Sul a marcar em dois jogos da copas femininas. A primeira ainda é Marta que, aos 17 anos, fez gols em três partidas da edição de 2003.