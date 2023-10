COI revela planos para criação de Jogos Olímpicos de eSports

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), revelou neste sábado, durante a cerimônia de abertura de um encontro oficial da entidade em Mumbai, na Índia, que está em curso o desenvolvimento de Jogos Olímpicos exclusivos para eSports, termo utilizado para se referir aos também chamados esportes eletrônicos. De acordo com o dirigente, um estudo sobre o tema foi solicitado à comissão de eSports criada recentemente pelo COI.

Bach apresentou alguns números sobre o interesse mundial em eSports e destacou como “mais relevante” o fato de que a maioria dos interessados estão em idades abaixo dos 34 anos. A faixa etária é considerada importante porque, há algum tempo, o COI tem se esforçado para angariar um público mais jovem ao consumo de seus eventos. Até por isso, colocou de forma definitiva no programa olímpico as competições de skate, surfe e escalada, modalidades de forte identificação com pessoas mais jovens.

O COI começou a se aproxima dos esportes eletrônicos em 2018, com a organização de um fórum realizado em Lausanne para tratar do assunto e, posteriormente com a criação de um plataforma para interagir com representantes da comunidade gamer. Em 2021, foi lançada a Série Olímpica de eSports, um projeto piloto de competição. Em junho de 2023, veio a edição inaugural da Semana Olímpica de eSports, que deve ocorrer também em 2024.

“Com base nos aprendizados da Série Olímpica, lançamos então a Semana Olímpica de eSports, em Cingapura, no início deste ano. Vimos evidências de que nossa abordagem holística está funcionando. Reunimos com sucesso as comunidades olímpica e de esportes eletrônicos”, disse Bach. “Este foi um começo promissor, mas é apenas isso: um começo. É como em qualquer esporte: depois do início promissor, a verdadeira corrida ainda está pela frente”, concluiu.

A Semana Olímpica de eSports teve finais transmitidas ao vivo, em parceria com federações internacionais e reuniu mais de 130 competidores de todo o mundo em 10 eventos de categorias mistas. Já a Série Olímpica atraiu mais de 500 mil participantes desde sua fase classificatória e gerou mais de 6 milhões de visualizações em canais online, com 75% da audiência formada por pessoas entre 13 e 34 anos.