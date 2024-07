COI ironiza campanha de boicote aos Jogos de Paris-2024: ‘Parte de campanha de desinformação’

O Comitê Olímpico Internacional (COI) garantiu nesta quarta-feira que não há a mínima dúvida sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O órgão ainda desdenhou de notícias que davam como certo um boicote à competição por alguns países, como a Rússia.

Andou circulando nas redes sociais algumas páginas garantindo que os russos, impedidos de competir representando seu país, estariam indignados com a punição que vem desde o ataque à Ucrânia, e poderiam não disputar a competição. Seus atletas vão estar em Paris sem bandeira.

“Isto faz claramente parte da campanha de desinformação em curso contra a França, o COI, o seu Presidente e os Jogos Olímpicos. Esta informação não tem base factual. O Presidente do COI e todo o Movimento Olímpico aguardam com expectativa os excelentes Jogos Olímpicos de Paris 2024, começando com a cerimônia de abertura em 26 de julho”, garantiu o COI.

Alguns slogans de “Boycott Paris 2024” tomaram conta das redes sociais e deixou alguns competidores e algumas delegações preocupadas se poderiam sofrer represálias por estarem na França, e o Comitê Olímpico Internacional garantiu que não tem nada em andamento, tratando de possíveis fake news.

A Olimpíada tem sua abertura agendada para o dia 26 de julho, sob a promessa de um belo espetáculo de boas-vindas de todas as delegações do planeta. A segurança, contudo, será reforçada e vários eventos testes já foram realizados, até com simulação de possíveis ataques terroristas. Os Jogos Olímpicos terminam no dia 11 de agosto.