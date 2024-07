COI confirma Salt Lake City como sede da Olimpíada de Inverno de 2034

O Comitê Olímpico Internacional (COI) oficializou nesta quarta-feira Salt Lake City como sede da futura Olimpíada de Inverno de 2034. A cidade americana já estava certa para sediar o grande evento porque era candidata única, mas ainda precisava ser confirmada pela entidade, em reunião da cúpula olímpica mundial em Paris.

Será a segunda vez que Salt Lake City sediará o grande evento. A primeira vez aconteceu em 2002, 32 anos antes da nova edição dos Jogos de Inverno na mesma cidade. A equipe de campanha que apresentou a candidatura no palco aos membros do COI incluiu o governador de Utah, Spencer Cox; a prefeita de Salt Lake City, Erin Mendenhall; e a lenda do esqui alpino Lindsey Vonn.

Nos últimos anos, o COI vem notando uma queda de interesse dos países em receber os Jogos de Inverno. As alterações climáticas e o elevado custo da realização dos Jogos reduziram o interesse das grandes cidades.

Utah soube como capitalizar o desinteresse global e se vendeu como um anfitrião entusiasmado para repetir a sede caso o COI venha a decidir por uma eventual rotação entre diferentes sedes para os Jogos de Inverno. Christophe Dubi, diretor executivo dos Jogos Olímpicos, indicou que Salt Lake City seria um candidato ideal para tal plano.

FRANÇA EM 2030

O COI também escolheu a França para receber a edição de 2030 da Olimpíada de Inverno. O evento seria realizado nos Alpes Franceses, em sede ainda a ser definida. Mas o presidente do COI, Thomas Bach, condicionou a escolha a garantias financeiras a serem apresentadas pelo país nos próximos meses, até o dia 1º de outubro.

“Confirmo o total compromisso da nação francesa e garanto que pedirei ao próximo primeiro-ministro que inclua não só esta garantia, mas também uma lei olímpica nas prioridades do novo governo”, disse o presidente da França, Emmanuel Mácron. “Há sete anos assumimos o mesmo compromisso (para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris) e cumprimos. Faremos o mesmo.”