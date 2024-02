COI avisa a Manny Pacquiao que não vai mudar limite de idade no boxe nos Jogos de Paris-2024

O Comitê Olímpico Internacional (COI) avisou nesta segunda-feira que não mudará suas regras sobre os limites de idade para permitir que o boxeador filipino Manny Pacquiao participe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Pacquiao, que se aposentou em 2021, tinha a intenção de competir no boxe aos 45 anos no torneio olímpico deste ano, onde as disputas por medalhas serão realizadas no complexo de tênis de Roland Garros.

O COI revelou que entrou em contato com as autoridades olímpicas das Filipinas explicando que o limite de idade para boxeadores será mantido em 40 anos, o que deixará Pacquiao fora da disputa. A entidade internacional agora supervisiona o boxe olímpico depois de cassar a credencial da Associação Internacional de Boxe (Aiba).

O limite de idade para o boxe olímpico foi aumentado de 34 para 40 anos em 2013, uma mudança que teria permitido a Pacquiao tentar competir na Olimpíada do Rio-2016. Ele optou por não fazê-lo na época em que também foi eleito senador em seu país de origem.

Não está claro se Pacquiao teria tentado garantir uma vaga na Olimpíada de Paris-2024 em um dos dois torneios de qualificação que serão abertos no final deste mês, na Itália, e em maio, na Tailândia.

O órgão olímpico das Filipinas havia indicado que tentaria conseguir a chamada entrada “universal” nos Jogos de Paris-2024. Na verdade, trata-se de passes gratuitos para eventos concedidos a países que têm poucos atletas na Olimpíada e que normalmente lutam para se classificar por mérito.

No entanto, o COI explicou que as Filipinas já tiveram bons resultados suficientes para usarem o benefício. “As vagas de universalidade não são alocadas para (equipes) com uma média de mais de oito atletas em esportes/disciplinas individuais nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos”, disse o COI. “Este é o caso do Comitê Olímpico das Filipinas.”

Pacquiao encerrou sua carreira em setembro de 2021, aos 42 anos, após 72 lutas, conquistando 12 títulos mundiais em um recorde de oito categorias de peso diferentes.