Esporte COB faz parceria com projeto da ONU para reforçar cuidados com a pandemia

Preocupado com a saúde e segurança dos seus atletas, em solo nacional e também em Tóquio, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) iniciou uma parceria com o projeto Verificado, da Organização das Nações Unidas (ONU), para reforçar e estimular os cuidados com a pandemia. Apesar do avanço da vacinação, a média móvel de infecções por covid-19 segue alta no Brasil.

A parceria envolve a experiência do Verificado, criado para combater a desinformação sobre a nova doença e incentivar as práticas mais adequadas de enfrentamento ao coronavírus, e os exemplos dados pelo COB ao longo da preparação da entidade e dos atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de Tóquio, cuja abertura oficial acontece nesta sexta-feira.

Entre as ações previstas nesta união de esforços está o lançamento de um vídeo mostrando parte dos desafios enfrentados pelos atletas em sua dura preparação para a Olimpíada, adiada de 2020 para este ano justamente por causa da pandemia – o evento correu risco de ser cancelado. As imagens mostram a disciplina e o respeito aos protocolos sanitários para evitar contaminações, o que atrapalharia ainda mais a preparação dos esportistas.

O objetivo do vídeo, que conta com narração da ex-jogadora de vôlei Fabi, é lembrar que o esforço feito durante um ano e meio de pandemia não deve ser relaxado agora, pelo risco do surgimento de novas ondas de infecções por covid-19 no Brasil. Apenas 17% da população brasileira conta com imunização completa até o momento. Ou seja, tomou as duas doses ou a dose única de uma das fabricantes de vacina.

A campanha contará com divulgação também no Canal Olímpico do COB (https://www.canalolimpicodobrasil.com.br/), aproximando os telespectadores de Tóquio. A ideia é apresentar curiosidades sobre os bastidores das medidas de prevenção contra a covid na capital japonesa. Em estado de emergência desde a semana passada, a cidade conta com rigorosos protocolos para evitar a contaminação tanto na Vila Olímpica quanto entre a população japonesa.

As redes sociais da ONU e do próprio Time Brasil vão ajudar a divulgar a campanha para destacar a importância das medidas preventivas, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A parceria prevê até a criação de um filtro próprio no Instagram para engajar os usuários. Fora do mundo virtual, a campanha será feita nos espaços de mídia nas linhas amarela e lilás do metrô em São Paulo.