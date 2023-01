COB anuncia candidatos a troféu de Melhor Atleta e premiados por modalidade

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira os candidatos ao troféu de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico de 2022. Ana Marcela Cunha, Rayssa Leal e Rebeca Andrade vão repetir a disputa do ano passado, enquanto, no masculino, os concorrentes são Alison dos Santos, Filipe Toledo e Isaquias Queiroz. O COB também divulgou os vencedores de melhor atleta por modalidade.

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia marcada para o dia 2 de fevereiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na premiação realizada em 2022, referente ao ano anterior, o troféu ficou com Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz, que haviam sido campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021.

Rebeca vai tentar o segundo troféu seguido após brilhar novamente em nível internacional. Em 2022, a ginasta conquistou a medalha de ouro no individual geral no Mundial, feito inédito para a ginástica brasileira. Também foi bronze no solo. Rayssa Leal, por sua vez, venceu todas as quatro etapas da Street League Skateboarding (SLS). Ela se sagrou campeã da liga pela primeira vez na carreira.

Já Ana Marcela Cunha foi campeã mundial nas provas de 5km e 25km da maratona aquática. Foi bronze ainda nos 10km. Além disso, esteve no pódio nas 11 competições que disputou ao longo de 2022. Assim como Rebeca, Ana Marcela foi campeã olímpica em Tóquio.

No masculino, apenas um finalista de 2021 se repete na disputa de 2022: Isaquias Queiroz, que foi justamente o vencedor. No embalo do ouro olímpico conquistado em 2021, o canoísta repetiu o ouro no C1 500 metros e foi prata no C1 1.000m no Mundial disputado no ano passado. No total, o especialista em canoagem velocidade soma 14 medalhas em Mundiais adultos, sendo sete de ouro.

Estreante na disputa, Alison dos Santos vem de título na Diamond League, principal circuito de atletismo do mundo, nos 400 metros com barreiras. No Mundial, ele foi medalhista de ouro, com recorde da competição. Filipe Toledo, por sua vez, foi campeão do Circuito Mundial de Surfe, em 2022.

A escolha dos seis candidatos ao principal prêmio do COB foi feita por um grupo de jornalistas, dirigentes, patrocinadores, ex-atletas, “personalidades do esporte” e dos membros da Comissão de Atletas do COB.

O grupo também decidiu os melhores de cada modalidade no Brasil em 2022. Entre eles estão Richarlison (futebol), Bruno Caboclo (basquete), Gabi (vôlei), Beatriz Haddad Maia (tênis) e Guilherme Costa (natação). Os candidatos ao prêmio de Melhor Atleta do Ano venceram em suas modalidades. A lista completa dos vencedores consta no fim do texto.

Os fãs dos esportes olímpicos poderão participar na escolha do Atleta da Torcida e do Prêmio Inspire. A votação está aberta no site https://pbo.cob.org.br.

Em uma breve avaliação do ano passado, o presidente do COB, Paulo Wanderley, exaltou as performances dos brasileiros. “O esporte olímpico brasileiro teve um desempenho excelente em 2022 e o Prêmio Brasil Olímpico celebrará esses grandes feitos, homenageando atletas, treinadores e a todos que ajudaram a levar o nome do nosso país às primeiras colocações nas competições mais importantes. Estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, o que nos deixa com a certeza de que o investimento feito tem trazido resultados expressivos”, afirmou o dirigente.

Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022:

Águas Abertas – Ana Marcela Cunha

Atletismo – Alison dos Santos

Badminton – Ygor Coelho

Basquete 3×3 – Vitória Marcelino

Basquete 5×5 – Bruno Caboclo

Boliche – Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe – Beatriz Ferreira

Breaking – Luan dos Santos

Canoagem Slalom – Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade – Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle – Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing – Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada – Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Alice de Melo

Desportos na Neve – Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo – Nicole Silveira

Escalada Esportiva – Anja Köhler

Esgrima – Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático – Felipe Simioni Neves

Futebol – Richarlison

Ginástica Artística – Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim – Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica – Geovanna Santos da Silva

Golfe – Frederico Biondi Figueiredo

Handebol – Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento – João Victor Oliva

Hipismo CCE – Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos – Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama – Arthur de Azevedo

Judô – Mayra Aguiar

Karatê – Douglas Brose

Levantamento de Peso – Laura Amaro

Natação – Guilherme Costa

Nado Artístico – Laura Miccuci

Patinação Artística – Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade – Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno – Isabela de Abreu

Polo Aquático – Letícia Belorio

Remo – Beatriz Cardoso

Rúgbi – Luiza Campos

Saltos Ornamentais – Ingrid de Oliveira

Skate – Rayssa Leal

Squash – Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe – Filipe Toledo

Taekwondo – Milena Titoneli

Tênis – Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa – Hugo Calderano

Tiro com Arco – Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo – Geovana Meyer

Triatlo – Luisa Duarte

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia – Duda Lisboa – Ana Patricia

Voleibol – Gabriela Guimarães

Wrestling – Laís Nunes