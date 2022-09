Esporte Clubes arrecadam quantia milionária com bilheteria na Copa do Brasil

Conhecida pelas premiações exorbitantes fora das quatro linhas, a Copa do Brasil também vem se destacando com estádios lotados e cifras milionárias. Nas semifinais, São Paulo, Flamengo, Corinthians e Fluminense arrecadaram R$16,9 milhões com bilheteria. Com a soma dos públicos, a média chegou a 54.635 torcedores presentes, quase o triplo da marca atual do Campeonato Brasileiro. A competição já levou mais de 800 mil torcedores desde as oitavas.

Com a “corrida” pelos tíquetes, os clubes conseguem movimentar os programas de sócios, oferecendo prioridade na compra das entradas e benefícios para os torcedores cadastrados. Em relação aos inscritos no programa, Corinthians e Flamengo não divulgam os dados oficialmente, mas de acordo com apuração, os semifinalistas ultrapassam a marca de 350 mil associados. Para Renê Salviano, especialista em marketing esportivo, o formato de mata-mata também aumenta a atratividade comercial para as equipes.

“Na Copa do Brasil, as partidas decisivas contam com uma atratividade maior, podendo ser tratadas como verdadeiras finais. Os clubes conseguem ativar os patrocinadores com ações especiais e aumentar a receita com bilheteria e sócio-torcedor. No âmbito do marketing, existe a busca por patrocinadores pontuais, venda de propriedades comerciais nos ativos da equipe e engajamento nas redes sociais, pilares extremamente rentáveis no universo esportivo”, explica o fundador da HeatMap.

No campo dos patrocinadores, os quatro times envolvidos contam com 26 investidores estampados nos uniformes. Em comum, todos contam com empresas de apostas expostas nas camisas.

Para Leonardo Sodré, CEO da GIROAgro, empresa de agricultura que investe no futebol brasileiro, as ativações não podem ser limitadas apenas aos métodos tradicionais, como divulgação em placas de publicidade, mas os envolvidos devem buscar ações para contagiar os fãs presentes nos estádios e os espectadores que estão acompanhando pela TV.

“Os 90 minutos que envolvem a partida de futebol são cercados por inúmeras oportunidades para divulgação de uma marca. Desde que começamos a investir no futebol, passamos pela exposição da logomarca em setores do estádio, chegando transportar a bola oficial de um jogo em um trator da empresa. Seja um projeto pontual ou duradouro, existe um mundo de oportunidades para investir no futebol brasileiro”, ressalta o executivo.

Confira público e renda dos jogos das semifinais da Copa do Brasil

São Paulo 1 x 3 Flamengo

Público: 51.365 presentes

Renda: R$ 6.238.678,00

Flamengo 1 x 0 São Paulo

Público: 62.977 presentes

Renda: R$ 5.499.219,25

Fluminense 2 x 2 Corinthians

Público: 58.203 presentes

Renda: R$ 2.462.755,00

Corinthians 3 x 0 Fluminense

Público: 45.998 presentes

Renda: R$ 2.744.857,50

Total

218.543 presentes

R$ 16.975.509,70