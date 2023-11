Clube paulista anuncia SAF com Emerson Sheik e Neymar pai como dirigentes

O Atlético Monte Azul anunciou que passará a ser gerido por uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube do interior paulista agora é gerido pelo Atlético Monte Azul Sociedade Anônima do Futebol (AMA SAF). Entre o corpo diretivo anunciado, estão o ex-jogador Emerson Sheik e Neymar da Silva Santos, o pai e empresário de Neymar.

A nova SAF será responsável pela gestão do futebol profissional, incluindo gastos e receitas. Sheik assume como vice-presidente da AMA SAF. Entre 2019 e 2020, o ex-jogador já atuou na coordenação de futebol do Corinthians. Já Neymar pai será consultor de gestão. Além de gerir a carreira do filho, Neymar pai também é presidente e sócio fundador das empresas, NR Sports e NN Consultoria.

O presidente é o empresário e ex-jogador João Celso de Moraes. Desde 2012, Moraes atua em uma empresa de gerenciamento de carreiras de atletas fundada por ele mesmo. O Monte Azul destaca a atuação de Moraes em intermediações com Yuri Alberto, do Corinthians, e Dudu e Raphael Veiga, ambos do Palmeiras. Ele também atuou como consultor esportivo do Maringá, na gestão que levou o clube à final do Campeonato Paranaense em 2022 e, pela primeira vez, até a terceira fase da Copa do Brasil em 2023.

No Instagram, Moraes expõe como circula bem entre jogadores. Há fotos com Alexandre Pato, hoje no São Paulo, e Gabriel, ex-Corinthians e hoje no Internacional. Entre os registros, também há fotos com Neymar Jr. e com o agora colega de direção no Monte Azul, Neymar pai.

MONTE AZUL MIRA ACESSO, TÍTULOS E PRESTÍGIO INTERNACIONAL

Atualmente, o clube disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Na edição deste ano, o Monte Azul quase foi rebaixado, terminando em 14ª, dois pontos acima do São Caetano, o primeiro clube na zona de rebaixamento para a A3. A campanha teve sete derrotas, cinco empates e três vitórias. Das 15 rodadas, 14 foram no Z-2, saindo somente no último jogo, depois de uma vitória contra o Lemense, combinada com a derrota do Azulão para o Linense. Em 2023, o time não disputou a Copa Paulista. Na nota de anúncio da SAF, o clube afirma que pretende, com isso, ser “capaz de conquistar títulos e prestígio nacional e internacional”.

Em 2010, o clube chegou a disputar a elite do Campeonato Paulista. A estreia foi contra o Corinthians, em um empate de 1 a 1. No mesmo ano, foi rebaixado na 18ª posição.

TERRA DE PERSONAGENS DO FUTEBOL BRASILEIRO E ESTÁDIO QUASE DO TAMANHO DA POPULAÇÃO

O ex-treinador Vadão, que morreu em 2020, nasceu na cidade de Monte Azul Paulista. Ele chegou a atuar como jogador no clube. Como treinador, passou por Mogi Mirim, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Bahia, Tokyo Verdy (Japão) e a seleção brasileira feminina. José Carlos Peres, ex-presidente do Santos, é outro personagem do futebol brasileiro nascido na cidade.

Em 2010, o Monte Azul era o clube da cidade com a menor população do Campeonato Paulista, com cerca de 19.302 habitantes. Atualmente, segundo o IBGE, são 18.151 pessoas no município. O estádio Otacília Patrício Arroyo é capaz de abrigar mais da metade da população, com capacidade para 13.100 pessoas, segundo o Cadastro Nacional de Estádios de Futebol da CBF. Ainda segundo o levantamento, o Otacília Patrício Arroyo é um dos quatro estádios brasileiros com nome de mulher e homenageia a matriarca da família Arroyo, grande incentivadora do clube.