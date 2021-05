Clippers vencem clássico de Los Angeles na NBA e complicam os Lakers; Nets perdem

O Los Angeles Clippers bateu o rival Los Angeles Lakers por 118 a 94, em clássico disputado na rodada de quinta-feira da NBA, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O resultado faz os Clippers se credenciarem ainda mais como um time que terá mando de quadra na primeira fase nos playoffs. Por outro lado, complica a vida dos atuais campeões.

Os Clippers sobraram em boa parte do duelo, sobretudo pela grande atuação de Paul George, que converteu oito de seus 12 arremessos tentados, marcando 24 pontos, com sete rebotes e cinco assistências. O pivô Ivica Zubac travou duelo interessante contra Andre Drummond e se destacou – foram 14 pontos e oito rebotes. Kawhi Leonard também apareceu bem com 15 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Os Lakers sofreram durante toda a partida, tanto no ataque quando na defesa, e ainda perderam Anthony Davis, que saiu lesionado no primeiro quarto com espasmos nas costas. Entretanto, Kyle Kuzma foi o “ponto fora da curva” e fez grande partida anotando 25 pontos, com cinco rebotes e quatro assistências.

Montrezl Harrell teve primeiro tempo muito abaixo, mas se recuperou no quarto período e tentou manter “acessa” a chama dos Lakers. O pivô anotou 14 pontos, com seis rebotes e quatro assistências. Já Andre Drummond fechou a noite com nove pontos e seis rebotes.

Com a vitória, os Clippers ultrapassam o Denver Nuggets e assumiram a terceira posição na Conferência Oeste, com 45 triunfos em 67 jogos. Flertando com a possibilidade de disputar o “play-in” (fase anterior aos playoffs), os Lakers caíram para a sexta colocação com 37 vitórias e 29 derrotas.

No Texas, o Dallas Mavericks confirmou a boa fase e impôs a sua segunda vitória sobre o Brooklyn Nets na temporada, desta vez no confronto em Dallas com o placar final de 112 a 109. A equipe texana já havia o time de Nova York, porém em fevereiro, em duelo no ginásio Barclays Center.

O time da casa confirmou a sua oitava vitória nos últimos 10 jogos e travou um duro embate contra o estrelado time da Conferência Leste, que por sua vez vive o seu pior momento na temporada. Nem mesmo uma noite mágica de Kyrie Irving foi capaz de salvar a equipe visitante de sofrer o quarto resultado negativo em sequência.

O armador dos Nets registrou sua melhor marca de pontos na temporada, com 45, além de anotar quatro assistências, quatro roubadas de bola e sete bolas de três. Mesmo com 20 pontos, a outra estrela do time, Kevin Durant, viveu uma noite sem brilho, principalmente na pontaria.

Pelos Mavericks, Luka Doncic teve uma primeira metade de jogo forte, mas caiu de performance na parte final. Mesmo assim, o armador esloveno conseguiu 24 pontos, oito assistências e 10 rebotes. Tim Hardaway Jr. foi outro destaque do time, com 23 pontos e seis rebotes, enquanto que Jalen Brunson apareceu bem vindo do banco de reservas com seus 15 pontos.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 99 x 120 Chicago Bulls

Toronto Raptors 129 x 131 Washington Wizards

Dallas Mavericks 113 x 109 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 111 x 97 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 133 x 126 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 118 x 97 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 118 x 94 Los Angeles Lakers

