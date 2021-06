Clippers ganham em casa dos Mavericks no jogo 7 e avançam nos playoffs da NBA

Na única partida da série melhor de sete que o time mandante venceu, o Los Angeles Clippers bateu o Dallas Mavericks por 126 a 111, neste domingo, no jogo derradeiro do confronto da primeira rodada da Conferência Oeste, realizado no ginásio Staples Center, em Los Angeles. A franquia da Califórnia, que busca o primeiro título da NBA em sua história, conseguiu a virada e fechou a disputa em 4 a 3.

Com a classificação, os Clippers encaram agora o Utah Jazz, time com a melhor campanha na temporada regular, pelas semifinais do Oeste. Os dois primeiros jogo da série melhor de sete serão nesta terça e na quinta-feira, em Salt Lake City.

O grande nome do duelo foi Kawhi Leonard. O ala flertou com o “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) e terminou a partida com 28 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Paul George e Marcus Morris também fizeram grande partida e foram fundamentais para a classificação dos Clippers. O primeiro acabou o jogo com de 22 pontos e 10 assistências, além de seis rebotes, e o segundo marcou 23 pontos, com cinco rebotes.

Os Mavericks lutaram bastante, sobretudo com mais uma grande partida do astro Luka Doncic. O armador esloveno fechou o jogo com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 46 pontos e 14 assistências. Foram mais sete rebotes para ele. O grande problema da franquia do Texas foi o banco de reservas, que anotou míseros seis pontos em todo o duelo.

HAWKS VENCE A PRIMEIRA – Neste domingo começou uma das semifinais da Conferência Leste. O Atlanta Hawks visitou e bateu o Philadelphia 76ers por 128 a 124, na Filadélfia. Trae Young foi, mais uma vez, o destaque da partida com 35 pontos e 10 assistências para os visitantes. Ao lado dele, despontaram Bogdan Bogdanovic (21 pontos), John Collins (21 pontos), Clint Capela (11 pontos e 10 rebotes) e Kevin Huerter (15 pontos).

Pelos 76ers, o cestinha foi o pivô camaronês Joel Embiid, com 38 pontos, além de também pegar nove rebotes. Ben Simmons (17 pontos e 10 assistências), Seth Curry (21 pontos), Tobias Harris (20 pontos e 10 assistências) e Matisse Thybulle (10 pontos) ajudaram o astro a deixar o jogo apertado na reta final após serem dominados nos três primeiros quartos.

Os dois times voltam a se enfrentar nesta terça-feira, novamente no ginásio Wells Fargo Center, pelo jogo 2 da série melhor de sete. Depois, o confronto vai para dois jogos em Atlanta, na Geórgia.