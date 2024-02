Esporte Claudinei Oliveira mostra preocupação com estado emocional do Guarani: ‘Não tem nada perdido’

O empate por 2 a 2 com o Santo André após estar vencendo por 2 a 0, ligou um sinal de alerta no Guarani. O técnico Claudinei Oliveira mostrou preocupação com o estado emocional do elenco e projetou uma “decisão” na luta contra o rebaixamento frente à Portuguesa, neste domingo, às 18h, no estádio do Canindé, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

“Vou conversar bastante com os atletas, principalmente para avaliar a situação emocional. Nesse primeiro momento do nosso trabalho vamos entrar mais com a questão dos conceitos, até pelo curto intervalo entre um jogo e outro. Não dá para entrar com uma carga muito grande. Na próxima semana teremos um tempo maior”, disse Claudinei Oliveira.

O treinador já fez uma projeção para o duelo com a Portuguesa e indicou que deve rodar o elenco. “Vamos escolher quem estiver mais inteiro. Não tem nada perdido. É o momento de ter equilíbrio. Se eu estivesse na arquibancada, também estaria revoltado. Então vamos entender o momento e continuar trabalhando com seriedade.”

Claudinei Oliveira mostrou ainda total confiança no meia Régis, que entrou em conflito com o técnico Umberto Louzer no início da temporada e chegou a afastar o meia. “Joguei várias contra o Régis. É um jogador de muita qualidade. Fez a tomada de decisão rápida no gol. Precisamos deixar o Régis em condição mais confortável para ele ter espaço. Se ele fizer 60 minutos todo jogo, com um gol ou uma assistência, vai nos ajudar bastante. Espero que a gente consiga, se a palavra for essa, resgatar o melhor futebol do Régis.”

O treinador também lamentou a saída do lateral Mayk, que foi anunciado como novo reforço do Grêmio. “A proposta chegou para o atleta e não tem como impedir o jogador de ir. A negociação foi direcionada pelo clube, que achou interessante. É preciso entender que às vezes é a chance da vida do cara e fica difícil administrar a situação na cabeça do jogador. O foco dele não estaria mais no Guarani. A gente lamenta a saída dele porque fez uma grande Série B no ano passado.”

Com novo tropeço no Paulistão, o Guarani aparece na lanterna do Grupo B, com cinco pontos, muito próximo da zona de rebaixamento, que tem Portuguesa e Santo André, ambos com quatro.