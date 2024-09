Classificação do Palmeiras: o que time tem de fazer para conquistar o Brasileirão - O Liberal

Desde as eliminações na Copa Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro como a única competição em seu ano. Atual bicampeão nacional, o time de Abel Ferreira pode, em caso de mais um título nesta temporada, repetir o feito do São Paulo, tricampeão entre 2006 e 2008. Vice-líder ao término da 26ª rodada, o time tem mais 12 jogos a disputar e, mesmo que não esteja na liderança, depende apenas de suas próprias forças para ser campeão.

Após a vitória sobre o Criciúma por 5 a 0 no domingo, o Palmeiras chegou à marca de 50 pontos, três a menos que o líder do Botafogo. Como os times ainda se enfrentarão no segundo turno – na 36ª rodada, com mando do time alviverde -, os comandados de Abel Ferreira podem ser campeões vencendo todos os 12 jogos que restam no Brasileirão se, ao final, tiver um saldo de gols superior ao Botafogo.

Em 2023, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro após arrancada na reta final. Assim como neste ano, o time havia sido eliminado de todos os mata-mata que disputou e tratou a competição como a última oportunidade de conquistar um último título de peso na temporada. Terminou o Brasileirão com 70 pontos.

“Deu perfeitamente para vivermos um bocadinho (após eliminações na Copa do Brasil e Libertadores), dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores”, afirmou Abel Ferreira, após a vitória sobre o Criciúma. Até dezembro, estes 12 jogos serão os únicos do Palmeiras na temporada.

Neste ano, a tendência é que a pontuação do campeão seja superior. O aproveitamento do Palmeiras em 2023 foi de 61,4%, enquanto nesta temporada é ligeiramente maior, tendo conquistado 64,1% dos pontos disputados. Se mantiver este ritmo, termina o Brasileirão com 73 pontos. O título, neste cenário, dependeria de uma queda do Botafogo, que terminaria o ano com 77 pontos caso mantenha a forma nas 12 rodadas finais.

O Palmeiras pode chegar até 86 pontos nesta temporada. Para isso, precisa ter 100% de aproveitamento nesta reta final. Por outro lado, a média de pontos do campeão, desde 2006, quando o Brasileirão passou a contar com 20 clubes, foi de 76,7 pontos. Para chegar a essa marca, o Palmeiras precisa ter um aproveitamento próximo a 75% nas 12 rodadas finais.

Os 73 pontos, que o time conquistaria caso não melhore o aproveitamento atual, renderiam o título em 2010, 2011, 2017, 2020 e, justamente, 2023, em que arrancou para o título após eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Na última temporada, também contou com a estrela de Endrick, destaque na virada sobre o Botafogo, por 4 a 3.

No último ano, o time somou oito vitórias e dois empates nas 12 últimas rodadas – um aproveitamento de 72,2% dos pontos disputados. Se repetir estes números, iria para 76 pontos em 2024, próximo da projeção do Botafogo, líder, na reta final.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo tem 54,5% de chances de sair campeão brasileiro neste ano. O Palmeiras é o terceiro clube nessa briga, com uma probabilidade de 18,5%.

Confira a pontuação dos campeões brasileiros desde 2006:

2023 – Palmeiras (70 pontos)

2022 – Palmeiras (81)

2021 – Atlético-MG (84)

2020 – Flamengo (71)

2019 – Flamengo (90)

2018 – Palmeiras (80)

2017 – Corinthians (72)

2016 – Palmeiras (80)

2015 – Corinthians (81)

2014 – Cruzeiro (80)

2013 – Cruzeiro (76)

2012 – Fluminense (77)

2011 – Corinthians (71)

2010 – Fluminense (71)

2009 – Flamengo (67)

2008 – São Paulo (75)

2007 – São Paulo (77)

2006 – São Paulo (78)