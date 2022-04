City supera Brighton e volta à liderança; Arsenal vence Chelsea em dérbi londrino

Após o Liverpool golear o United por 4 a 0 e assumir a liderança do Campeonato Inglês, na terça-feira, o Manchester City respondeu o rival na briga pelo título e voltou à ponta da tabela. A primeira colocação foi recuperada graças a uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Brighton, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 30ª rodada, no Etihad Stadium.

Com gols de Mahrez, Foden e Bernardo Silva, o time comandado por Pep Guardiola chegou aos 77 pontos, um ponto à frente do segundo colocado Liverpool, que tem 76. Os dois times têm mais seis jogos pela frente para decidir qual deles será o campeão inglês. O City volta a jogar no sábado, contra o Watford, enquanto o Liverpool encara o Everton, no domingo.

O City teve o controle da posse de bola durante o primeiro tempo, do jeito que gosta, mas não teve muita criatividade para superar a bem postada defesa do Brighton, apesar de um ou outro lance de perigo. Tal cenário mudou logo no começo do segundo tempo, aos sete minutos, quando Mahrez aproveitou a sobra após tentativa de passe de De Bruyne e abriu o placar.

O gol recolocou o time comandado por Guardiola momentaneamente na liderança do Inglês e provocou uma resposta tímida do Brighton, que chegou a finalizar com Caicedo e parou em defesa de Ederson. Pouco tempo depois, aos 19, Foden marcou o segundo gol do time de Manchester, ao contar com um desvio após finalização de fora da área. Ainda houve tempo para Bernardo Silva marcar o terceiro, aos 36, e garantir o retorno ao primeiro logar.

CLÁSSICO LONDRINO – Distantes da briga pelo taça, Arsenal e Chelsea se enfrentaram em dérbi londrino, também nesta quarta, e protagonizaram um jogo tão eletrizante quanto uma disputa por título. O Arsenal levou a melhor, com uma vitória por 4 a 2 sobre o rival, no Stamford Bridge.

Os comandados de Mikel Arteta encerram uma série de três jogos sem vencer e somaram o 57º ponto na liga inglesa, situação que os deixa na quinta colocação, empatados com o quarto colocado Tottenham. Por isso, há esperanças de entrar no G-4 e conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O Chelsea, mesmo derrotado, está cinco pontos à frente, em terceiro lugar, e pode ampliar a vantagem pois tem um jogo a menos.

Em campo, os rivais londrinos proporcionaram emoções do início ao fim. Nketiah abriu o placar para os visitantes aos 13 minutos, mas Werner logo levantou o Stamford Bridge ao empatar, aos 17. A história se repetiu dez minutos depois, quando Smith Rowe colocou o Arsenal novamente em vantagem, aos 27, e Azpilicueta respondeu empatando, aos 32.

O poder de reação demonstrada pelo Chelsea na etapa inicial não se repetiu no segundo tempo. Nketiah voltou a balançar a rede, aos 13, e Saka fez o quarto, de pênalti, aos 47, enquanto os donos da casa passaram em branco.

RICHARLISON MARCA NO FIM – Ainda nesta quarta, o atacante Richarlison marcou um gol nos acréscimos para livrar o Everton da derrota e buscar um empate por 1 a 1 com o Leicester, no Goodison Park. Apesar de o gol ter minimizado a situação, o resultado não foi dos melhores, uma vez que o time do brasileiro ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos, três acima do Burnley, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. No St. James Park, o Newcastle venceu o Crystal Palace por 1 a 0.