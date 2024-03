City passa fácil pelo Newcastle nas quartas da Copa da Inglaterra e chega a recorde histórico

O Manchester City tornou-se o primeiro clube da história a chegar à semifinal da Copa da Inglaterra por seis anos seguidos depois de passar com facilidade do Newcastle por 2 a 0 no Etihad Stadium, neste sábado.

O jogo começou situado no meio de campo dos dois times, que brigavam pela posse de bola. Logo o City impôs a sua categoria e colocou o Newcastle na roda. Grande jogada de Rodri, servindo a Foden em espaços curtos, que passou para Doku, marcado por Murphy e deixando a bola ir até as mãos do goleiro Murphy.

Aos 12, a troca de passes deu resultado, com Bernardo Silva finalizando dentro da área: 1 a 0. O Newcastle precisava se recompor no jogo. Depois de um começo promissor, eles se mostraram perdidos.

O City pressionava pela direita com Bernardo Silva passando para Walker, cujo baixo cruzamento foi afastado por Schar. Mas a equipe de Guardiola mirava o lado esquerdo do Newcastle. Aos 26, Foden finalizou, mas não acertou o gol. Aos 30 Bernardo Silva ficou novamente com muito espaço. Ele chutou de esquerda, a bola bateu na cabeça de Botman, enganou Dúbravka e foi para a rede. 2 a 0 para o City.

Enquanto o time caminhava para mais uma vitória convincente, o Newcastle tentava se reerguer dos escombros. O City seguiu em cima dos visitantes até o fim do primeiro tempo, durante o qual teve 75% da posse de bola.

O Newcastle voltou sem substituições para o segundo tempo, assim como o City, que continuou em cima de onde parou quando Gvardiol e Foden jogam com Doku pela esquerda e seu chute é espalmado para escanteio.

Aos 6, Haaland finalmente finalizou, mas não acertou o alvo. O Newcastle simplesmente não conseguiu tirar a bola dos anfitriões por quase três minutos. E quando o fez, logo a perdeu. Aos 18, Haaland novamente tentou, mas não acertou o alvo. Com o jogo controlado, Guardiola trocou Doku por Oscar Bobb – um atacante por outro.

A performance defensiva do City foi de se destacar. Com os excelentes volantes Rodri e Kovacic, que tomaram conta de qualquer hesitação e erro do Newcastle.

COVENTRY BUSCA VIRADA INCRÍVEL

O Coventry City fez um jogo histórico e está na semifinal da Copa da Inglaterra. Em duelo marcado pela emoção até o apito final e com direito a duas viradas de placar na reta final, a equipe da segunda divisão venceu o Wolverhampton por 3 a 2 dentro do Molineux Stadium e se garantiu na próxima fase da competição.

Após um placar inalterado no primeiro tempo, Ellis Simms abriu para os visitantes aos 8 do segundo tempo. A virada dos Wolves aconteceu com os gols de Rayan Aït-Nouri e Hugo Bueno já aos 43 da etapa complementar. Foi aí que as coisas ficaram loucas na partida.

Aos 52, novamente com Ellis Simms e depois com Haji Wright aos 55, o Coventry City – 8° colocado na Championship – virou o marcador para eliminar o favorito Wolverhampton e garantir lugar na semifinal da Copa da Inglaterra, competição que o clube não vence desde a edição 1986/87.