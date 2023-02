City goleia o Bournemouth e mantém caça ao líder Arsenal no Campeonato Inglês

O City segue como principal concorrente do Arsenal no Campeonato Inglês. Neste sábado, o time do técnico Pep Guardiola não tomou conhecimento do Bournemouth e, mesmo atuando longe de seus domínios, atropelou o rival por 4 a 1, com três gols marcados só no primeiro tempo. O resultado mantém o time de Manchester no encalço do líder. Apenas dois pontos separa o segundo colocado do melhor time na classificação até aqui (55 a 57).

Após o bom resultado, o City agora volta a atuar no Campeonato Inglês no próximo sábado, quando recebe o Newcastle. Vice-lanterna da competição com 21 pontos, o Bournemouth tem uma tarefa ingrata na próxima rodada. No mesmo dia, a tarefa vai ser a de tentar a reabilitação justamente diante do Arsenal, fora de casa.

Com um primeiro tempo avassalador, o City tratou logo de garantir a vitória nos primeiros 45 minutos de confronto. Julian Alvarez mostrou oportunismo ao aproveitar uma rebatida do goleiro para abrir o placar aos 15 minutos. A pressão seguiu e sete minutos depois, Ruben Dias quase ampliou em bela cabeçada.

Apesar de jogar diante de sua torcida, o Bournemouth não conseguiu se impor e continuou refém do toque de bola do adversário. E numa boa trama de Phil Foden, o marcador voltou a ser movimentado em favor dos visitantes. O meia articulou bem a jogada e descolou uma assistência na medida para Haaland bater de primeira e fazer 2 a 0 com 29 minutos de duelo.

Um dos destaques do time do Manchester City, Foden acabou coroado no fim do primeiro tempo. Após falha da defesa, ele aproveitou o presente, invadiu a área e só escolheu o canto para fazer 3 a 0 e definir a partida já na ida para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, os visitantes nem precisaram se esforçar para voltar a balançar a rede. Em mais uma falha do sistema defensivo, Chris Mepham tentou fazer o corte e acabou desviando para o próprio gol transformando o triunfo do City em goleada: 4 a 0 com seis minutos de etapa complementar.

O gol de honra do time casa saiu já no fim. Jefferson aproveitou rebote da defesa e acertou um chute forte, no ângulo, para diminuir o vexame dentro de sua própria casa.