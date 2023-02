Esporte Cingapura substitui Rússia como sede do Mundial de Esportes Aquáticos de 2025

A Federação Internacional de Natação anunciou nesta quinta-feira que Cingapura foi escolhida como sede do Mundial de Esportes Aquáticos de 2025. A cidade-estado do Sudeste Asiático substitui Kazan, da Rússia, que perdeu a chancela para sediar o evento como sanção pelo conflito promovido pelo governo russo na Ucrânia desde fevereiro do ano passado.

“Cingapura tem tudo o que esperamos compartilhar com nossos atletas: instalações de classe mundial, experiência comprovada em sediar eventos da mais alta qualidade e uma abordagem abrangente para esportes aquáticos que vão desde o nível de elite até a comunidade”, disse o presidente da Husain Al-Musallam, presidente da Fina.

“Com três Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos realizados de forma consecutiva na Ásia, após Fukuoka este ano e Doha em 2024, o continente está demonstrando comprometimento e habilidade excepcionais quando se trata de receber os melhores atletas aquáticos do mundo”, concluiu.

O Mundial reúne provas de natação, polo aquático, salto ornamental, nado artístico, natação em águas abertas e high diving, modalidade que envolve saltos de 27 e 20 metros. As datas do evento ainda não foram definidas, mas a expectativa é que mais de 2.500 atletas de 209 federações nacionais participem do evento daqui a cerca de dois anos.

Será a primeira vez que o Sudeste Asiático recebe o Mundial de Esportes Aquáticos. Apesar disso, Cingapura já vinha recebendo eventos de esportes aquáticos. Foi sede de Copas do Mundo de cinco dos seis esportes aquáticos e também do Campeonato Mundial de Natação Aquática Júnior.