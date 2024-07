Cinco jogadoras da seleção feminina de polo aquático da Austrália testam positivo para covid-19

Um dia depois do primeiro caso de covid-19 na Olimpíada de Paris-2024, a Austrália confirmou nesta quarta-feira que cinco jogadoras da seleção feminina de polo aquático testaram positivo para a doença, que foi a grande preocupação da edição passada dos Jogos Olímpicos, disputados em Tóquio, em 2021.

A chefe da delegação australiana em Paris-2024, Anna Meares, informou que os casos estão restritos ao polo aquático. Ela indicou que as jogadoras serão liberadas para treinar assim que se recuperarem. “Tratamos a covid como qualquer outra doença respiratória, mas queremos ter certeza de que nossos protocolos funcionam corretamente. Lidar com essas doenças e minimizá-las é parte integrante de todos os Jogos Olímpicos”, declarou Meares.

Na terça, a Austrália já havia confirmado o primeiro caso de covid na Olimpíada, também no polo aquático. O nome do atleta não foi divulgado, assim como no caso das jogadoras confirmadas nesta quarta. O Comitê Olímpico da Austrália anunciou que os jogadores estão isolados dos demais para evitar novas contaminações.

Os protocolos também incluem o uso de máscaras. Toda a equipe passou por testes, segundo Meares. “Em sentido lato, temos em vigor o nosso protocolo para doenças respiratórias. Existem duas regras básicas: cuidar das práticas de higiene, que são eficazes, e, se o atleta se sentir mal ou apresentar sintomas, deverá fazer o teste.”

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 são a primeira edição de verão da Olimpíada a ser realizada sem as bolhas e os protocolos mais restritos da pandemia, que impediu a presença de torcedores em Tóquio, em 2021, e também nos Jogos de Inverno, em Pequim-2022.