Ciclista do Vaticano vai participar de Campeonato Mundial na Austrália

O ciclista Rien John Schuuruis, de 40 anos, vai representar o Vaticano em 25 de setembro na prova de estrada de elite do Campeonato Mundial de Ciclismo, em Wallongong, na Austrália. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, pela Athletica Vaticana-Vatican Cycling, organismo esportivo do menor país do mundo.

Schuuruis vai pedalar para testemunhar os valores de fraternidade e inclusão que são típicos do ciclismo e que convenceram a associação esportiva oficial do Vaticano a participar do evento.

A primeira participação de um atleta tem um significado histórico para a equipe oficial do Vaticano, que viverá uma experiência concreta de fraternidade e solidariedade junto com a Caritas Austrália, compartilhando o programa com os aborígenes e uma iniciativa esportiva com as crianças. Para dar as boas-vindas à delegação vaticana estarão o arcebispo de Sydney, Anthony Colin Fisher, e o bispo de Wollongong, Brian Mascord.

A Athletica Vaticana-Vatican Cycling é membro oficial (número 200) da União Ciclística Internacional (UCI, sigla em inglês), além de ser membro oficial da Federação Internacional de Padel e de Tae kwon do, enquanto busca se tornar membro também do World Athletics (antiga Federação Internacional de Atletismo).

O Papa Francisco falou do valor do ciclismo como modelo de altruísmo e generosidade: “Durante as corridas toda a equipe trabalha em conjunto e quando um companheiro de equipa passa por um momento difícil, os seus companheiros o apoiam e acompanham”.

“Representar a Athletica Vaticana no Campeonato Mundial de Estrada da UCI na Austrália é uma honra incrível para mim”, disse Schuuruis. “O esporte tem o poder de empurrar cada um de nós a dar o melhor de si, casando generosidade, sacrifício e humildade. Nós da Athletica Vaticana esperamos trazer esses valores para os campeonatos mundiais e encorajar todos os atletas a serem embaixadores do esporte como veículo de inclusão e fraternidade.”