Chuva causa adiamento de final de duplas com tenista brasileira Ingrid Martins

A chuva causou neste sábado o adiamento da final de duplas do Torneio de Bad Homburg, que conta com a brasileira Ingrid Martins. A decisão na competição alemã foi remarcada para este domingo, véspera da abertura de Wimbledon, em Londres. Ingrid e a belarussa Lidziya Marozava venciam por 3/0 no set inicial quando o mau tempo atrapalhou o jogo.

A chuva já vinha gerando problemas na programação do torneio desde sexta-feira. Neste sábado, a final de duplas começou com atraso. E, quando teve início, durou pouco tempo. Ingrid e Marozava faturaram uma quebra de saque e abriram 3/0 no primeiro set sobre a japonesa Eri Hozumi e a romena Monica Niculescu.

Ingrid busca seu primeiro título de nível WTA no circuito. Também jogando com a tenista de Belarus, a brasileira bateu na trave em maio, na decisão do Torneio de Rabat, no Marrocos. As duas competições são de nível WTA 250.

Em ascensão no circuito nos últimos anos, Ingrid já assegurou ao menos a subida de 10 posições no ranking de duplas da WTA. Assim, deve aparecer no 63º posto na atualização de segunda-feira. Será sua melhor marca da carreira até agora, superior ao 72º lugar, obtido também neste ano.

CAMPEÕES NO SÁBADO

Com a abertura de Wimbledon na segunda-feira, a maior parte dos torneios definiram seus campeões neste sábado. Na chave de simples em Bad Homburg, a checa Karolina Siniakova levantou o troféu ao superar a italiana Lucia Bronzetti por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Siniakova, que no momento lidera o ranking de duplas, obteve seu quarto título em simples, sendo o primeiro sobre a grama.

No Torneio de Eastbourne, a campeã foi a americana Madison Keys. Na final, ela ganhou da russa Daria Kasatkina por 6/2 e 7/6 (15/13). Foi seu terceiro título na grama, sendo o sétimo no total.

Na chave masculina da mesma competição inglesa, o troféu foi erguido pelo argentino Francisco Cerúndolo. Para tanto, ele superou o americano Tommy Paul por 6/4, 1/6 e 6/4. Com a conquista, Cerúndolo se tornou apenas o terceiro tenista do seu país a faturar um título na grama na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968.

Ambos os finalistas precisaram entrar em quadra duas vezes neste sábado, porque precisaram jogar as semifinais no início do dia. A competição também teve sua programação afetada pela chuva ao longo da semana.

O outro campeão do dia foi americano Christopher Eubanks. Aos 27 anos, ele obteve seu primeiro título de nível ATP na carreira. Na decisão do Torneio de Mallorca, na Espanha, ele venceu o veterano francês Adrian Mannarino por 6/1 e 6/4.