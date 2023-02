Chuva adia confronto entre Ituano e São Bernardo para o dia 22 de fevereiro

O jogo entre Ituano e São Bernardo, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista e que seria disputado neste domingo à noite no estádio Novelli Júnior, foi adiado para o dia 22 de fevereiro, em horário a ser confirmado. Tudo por causa de uma forte chuva que caiu na cidade de Itu no início da noite.

O gramado ficou encharcado e sem condições de jogo, a ponto de o árbitro Raphael Claus nem ter ido ao campo de jogo para informar a impossibilidade de realizar o confronto. Inicialmente previsto para começar às 20h30, o jogo chegou a ser adiado para 21h, porém, sem sucesso. A chuva persistiu forte e a solução foi apelar ao comando da Federação Paulista de Futebol (FPF).

A nova data, dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, foi escolhida porque os dois clubes não vão ter compromissos, inclusive, pela Copa do Brasil. O comunicado oficial foi publicado no site oficial da FPF por volta das 21h40.

“A partida entre Ituano x São Bernardo está remarcada para o dia 22 de fevereiro, em horário a definir. O confronto, válido pela 8ª rodada do Paulistão Sicredi 2023, aconteceria na noite deste domingo (12), às 20h30.”

O gramado ficou totalmente alagado, além do grande volume de água ter invadido outros setores do estádio, inclusive os vestiários e áreas administrativos. Mesmo assim, alguns poucos torcedores estavam dentro do estádio. Cerca de 50 pessoas foram vistas no setor das sociais e perto 100 pessoas nas arquibancadas, mesmo debaixo de chuva.