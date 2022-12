Christophe Galtier indica que PSG não movimentará a janela de transferências

Conhecido por movimentações milionárias, o Paris Saint-Germain não deve fazer grandes investimentos na janela de transferência da Europa, que abrirá no domingo. O técnico Christophe Galtier indicou que o clube não irá contratar caso não haja saídas. Os principais jogadores do elenco, inclusive Neymar, serão mantidos visando um possível título da Liga dos Campeões, principal objetivo da equipe.

“Estou muito feliz e muito satisfeito com o elenco que tenho. Não haverá chegada se não houver partida. Não há jogadores que pediram para deixar o clube. Significa que os jogadores estão bem aqui. É um longo período, temos que ver como as coisas evoluem, mas queremos aproveitar o que temos e promover os talentos locais”, explicou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Cristiano Ronaldo, que está sem clube desde quando deixou o Manchester United, chegou a ser cogitado no PSG, que sequer mostrou interesse em contar com o craque português, muito por já ter um trio de ataque formado por Mbappé, Neymar e Messi. Os dois últimos serão desfalques no próximo compromisso da equipe no Campeonato Francês. O brasileiro está suspenso por ter sido expulso na partida anterior e o argentino campeão do mundo só volta das férias em janeiro. O duelo será diante do vice-líder Lens, no domingo, às 16h45, no Stade Felix Bollaert.

“(A ausência deles) não é insignificante. Sabemos da importância. Após o jogo de quarta-feira, pensamos rapidamente nesta organização. Trabalhamos ontem (quinta) e hoje (sexta) com a equipe para encontrar a melhor animação possível. Tenho uma ideia bem clara do que quero fazer”, explicou o comandante, que não teme um corpo mole por causa da virada de ano.

“Tenho jogadores de altíssimo nível e tenho total confiança. Falaremos sobre isso amanhã (sábado), mas é um grupo muito profissional que sabe da importância da partida. Mas o Lens também tem esse problema”, completou.

Galtier aproveitou também para exaltar Mbappé, que deverá estar em campo no domingo. “Se entendi bem suas declarações, vai demorar para digerir o fato de não ter levantado a Copa do Mundo pela segunda vez. É normal. Mas mostrar tanta vontade de vencer reflete seu estado de espírito e sua mentalidade de campeão de altíssimo nível. Ele estava esta manhã muito dinâmico, muito sorridente. É um jogador que cresce a cada dia. Ele disputou 56 partidas, com 56 gols em 2022. Que sorte a gente ter em ter um jogador assim”, finalizou.

PELÉ

O treinador também foi questionado sobre Pelé, que faleceu na última quinta-feira. “Os jogadores falaram sobre isso, claro, principalmente os nossos brasileiros. É um jogador que marcou o futebol mundial. Nunca o vi jogar, mas já vi relatos. Ele foi um precursor atlético. Acompanhará muitas outras gerações”, finalizou.