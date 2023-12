Christian Horner não garante Perez na Red Bull em 2025 e abre caminho pra volta de Ricciardo

Após três anos no assento principal da Red Bull, Sérgio Perez terá que mostrar uma regularidade maior do que nos últimos anos para permanecer na equipe em 2025, já que correrá com a sombra de Daniel Ricciardo. Chefe de equipe da escuderia austríaca, Christian Horner garantiu que a luta para segundo piloto, ao lado de Max Verstappen, que tem contrato até 2028, está aberta.

“Enquanto equipe, você quer montar a dupla mais competitiva que puder ter, e quer ter a dinâmica certa no time. Max e Checo têm sido uma dupla tremendamente bem-sucedida. Checo, em seus três anos conosco, terminou em quarto, terceiro e segundo, então está em uma boa trajetória. Daniel (Ricciardo) é muito conhecido por nós, é ótimo tê-lo de volta na RBR. E é claro, tudo está aberto de 2025 em diante. Para nós, ter opções interna e externamente não é nenhuma posição ruim para se estar”, disse Horner à Sky Sports.

Pérez colocou o seu lugar em cheque na Red Bull pela temporada inconstante que realizou em 2023, ao mesmo tempo em que seu companheiro de equipe, Verstappen, emplacou uma vitória atrás da outra e conquistou o tricampeonato mundial de pilotos com extrema facilidade. O mexicano tem vínculo com a escuderia até o final de 2024.

Apesar de estar garantido no assento na próxima temporada, Pérez vai ter que ter um bom início para evitar uma surpresa no meio do ano, já que a Red Bull é conhecida por fazer mudanças antes mesmo do final da temporada. Isso já aconteceu com Pierre Gasly, substituído por Alexander Albon em agosto. Enquanto isso, Ricciardo continua na AlphaTauri, mas almejando um retorno à escuderia austríaca.

“Não vou colocar um dia, uma data, um ano (no retorno), ou qualquer coisa. (…) Honestamente, terminar minha carreira como piloto da RBR seria perfeito. Não que eu esteja olhando para o fim, mas se eu voltar, certamente irei me aposentar lá”, afirmou Ricciardo ao podcast Beyond The Grid.

A Fórmula 1 retorna no dia 02 de março de 2024, em Bahrein. A temporada será a mais extensa da história com 24 corridas.