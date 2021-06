Chilena NotCo anuncia aporte de dono da Shake Schack para crescer nos EUA

A NotCo, foodtech chilena que produz alimentos à base de plantas, anunciou nesta quarta-feira que vai receber um aporte do Enlightnned Hospitality Investments (EHI), fundo de ações associado ao Union Square Hospitality Group, que é do fundador da rede de fast food Shake Schack, Danny Meyer. Em entrevista ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o fundador e CEO da NotCo, Matias Muchnick, disse que o investimento vai possibilitar a ampliação da operação nos Estados Unidos e a expansão em outros países, de modo a tornar a foodtech a líder em plant-based na América Latina.

Nos Estados Unidos, onde a empresa começou a vender os seus produtos há seis meses, a perspectiva é aumentar a presença nos pontos de vendas, passando de 1.800 lojas atualmente para cerca de 3.500 lojas até o fim do primeiro semestre do ano, e chegando a 5.000 lojas até o fim de 2021, conta o executivo. Segundo ele, os produtos são comercializados em grandes redes convencionais do país, mas também em lojas com especificidades de produtos naturais e orgânicos.

Os termos financeiros do acordo são confidenciais e provenientes de uma rodada intermediária de investimentos, de acordo com Muchnick, mas o valor ultrapassa o da realizada no ano passado. A rodada de investimento Série D, entretanto, já está em captação e deve ser fechada até dezembro deste ano, com a expectativa de que leve a empresa a se tornar um unicórnio, ou seja, tenha uma avaliação de US$ 1 bilhão. Ao Broadcast Agro, o executivo também mencionou a intenção de realizar uma Oferta pública inicial de ações (IPO) da Notco em 2023.

Até o momento, a empresa já havia captado cerca de US$ 130 milhões, com US$ 85 milhões deste total captado na sua rodada de investimento Série C, encerrada em setembro de 2020. Com o investimento, a EHI se junta à lista de outros investidores, como Bezos Expeditions, Future Positive, L Catterton, Kaszek Ventures, The Craftory, General Catalyst, Endeavor Catalyst, Indie Bio, Humbolt Capital e Maya Capital.

No horizonte da foodtech, além do crescimento nos Estados Unidos, está a ampliação das operações no Canadá e na Colômbia, países nos quais a NotCo está começando a atuar. Muchnick também comentou que a NotCo já está comercializando os seus produtos em algumas redes do México, mas isso ocorre por meio da exportação, já que ainda não têm operação local.

Já em relação ao Brasil, o executivo observa que o país é o principal motor da América Latina e que a intenção é aumentar a diversidade geográfica dentre os Estados e ampliar o portfólio de produtos comercializados. Hoje, os produtos da empresa são comercializados nas redes Carrefour e Pão de Açúcar, apenas em São Paulo. Outra operação que continua crescendo no País é o e-commerce, canal pelo qual a NotCo vende diretamente para o consumidor.