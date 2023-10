Chile vai destacar três mil agentes para garantir segurança dos Jogos Pan-Americanos

O Chile anunciou, nesta sexta-feira, que vai montar um esquema especial para garantir a segurança da população durante a realização dos Jogos Pan-Americanos, que têm início no dia 20 de outubro, em Santiago.

Ricardo Yánez, general dos carabineiros (polícia uniformizada), informou que a instituição não vai afastar o seu contingente das funções diárias de ordem pública e que o planejamento está sendo feito.

Já está definido que, durante o evento, dois postos policiais vão estar funcionando. Eles vão ficar sediados no Parque Deportivo do estádio Nacional, que vai ser o coração dos Jogos, e no Parque Bicentenário de Cerrillos.

A questão da segurança é tratada como prioridade, já que nas grandes cidades do país a criminalidade tem aumentado nos últimos anos. Um estudo divulgado pela Citizen Peace Foundation, entidade independente especializada em análise de segurança e criminalidade, indicou que 30,5% dos entrevistados manifestaram ter medo da violência.

O governo do presidente Gabriel Boric elaborou o chamado “Plano Santiago 2023: Segurança de Alto Desempenho” para tratar da questão da segurança dos cidadãos locais e dos turistas que vão visitar o Chile para o evento continental.