Chelsea vence Salzburg fora e confirma vaga no mata-mata da Liga dos Campeões

Em jogo aberto e de boas chances de gol, o Chelsea sofreu nesta terça-feira, mas bateu o Salzburg por 2 a 1, na Áustria, e confirmou sua vaga no mata-mata da Liga dos Campeões. O brasileiro Thiago Silva teve atuação decisiva ao salvar uma bola quase em cima da linha do gol no segundo tempo.

O triunfo confirmou a classificação do time inglês no Grupo E, agora com 10 pontos. O time austríaco soma seis e ocupa provisoriamente o segundo lugar da chave, que terá ainda Milan x Dínamo de Zagreb nesta terça. Italianos e croatas têm quatro pontos cada. Os três times têm chances de classificação.

Com o zagueiro Thiago Silva entre os titulares, o Chelsea dominou o time da casa no primeiro tempo. Fez apenas um gol, mas poderia ter ido ao intervalo com uma goleada não fossem as grandes defesas do goleiro Philipp Kohn.

O único gol da etapa saiu aos 22 minutos. Após boa trama do Chelsea pela direita, a bola sobrou para Kovacic que, da entrada da área, bateu colocado no ângulo. Apenas três minutos depois, uma bola levantada na área parou somente em Kohn, que salvou quase em cima da linha.

Aubameyang foi o responsável por outras duas incríveis chances desperdiçadas. Aos 31, o atacante recebeu livre pela direita, na entrada da área. Porém, bateu em cima do goleiro. Antes do fim da etapa, Kohn defendeu à queima-roupa uma finalização perigosa do jogador do Chelsea, aos 46.

O segundo tempo foi ainda mais animado. O time da casa buscou o empate logo aos quatro minutos, em cruzamento da esquerda de Wober para Adamu completar para as redes. O empate, além de equilibrar o duelo no placar, deixou a equipe austríaca mais solta em campo, mais presente no ataque.

O Chelsea soube aproveitar a postura mais ofensiva do adversário para ficar novamente em vantagem. O gol veio aos 17, quando Havertz recebeu na entrada da área, girou com rapidez e acertou lindo chute no ângulo, com direito a um toque no travessão.

O Salzburg não se retraiu e seguiu mais presente no setor ofensivo. Aos 24, Thiago Silva precisou salvar quase em cima da linha depois que Kepa passou batido na jogada. Na reta final da partida, o zagueiro brasileiro levou um susto ao sofrer falta em uma bola aérea. Ele caiu de mal jeito no gramado, de costas no chão. Recebeu atendimento médico, mas conseguiu seguir no jogo até o apito final.

SEVILLA DESLANCHA NO FIM

Jogando diante da torcida, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, o Sevilla demorou para engrenar, mas aplicou 3 a 0 no Copenhague, nesta terça. Todos os gols saíram no segundo tempo, sendo que os dois últimos foram marcados nos minutos finais do confronto válido pelo Grupo G.

En-Nesyri, Isco e Montiel foram os autores dos gols do duelo, que contou com o lateral brasileiro Alex Telles entre os titulares. Nos acréscimos, o time dinamarquês perdeu Khocholava, expulso ao receber o cartão vermelho direto.

O triunfo manteve o Sevilla na briga pela classificação. O time espanhol chegou aos cinco pontos, dois atrás do Borussia Dortmund, que terá a dura missão de enfrentar o líder e já classificado Manchester City ainda nesta terça. O time inglês soma 10 pontos. O Copenhague tem apenas dois e não tem mais chances de avançar na Liga dos Campeões.