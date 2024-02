Esporte Chelsea sofre, mas busca virada diante do Crystal Palace com gols no fim pelo Inglês

Bem distante dos primeiros colocados do Campeonato Inglês, o Chelsea continua confiante de que ainda pode buscar vaga ao menos na Liga Europa. Nesta segunda-feira, sofreu bastante, saiu atrás do marcador no Selhurst Park Stadium, e precisou de dois gols nos minutos finais para virar, para 3 a 1, diante do Crystal Palace, entre os piores da competição.

Com a suada virada no Inglês, o Chelsea subiu para 34 pontos, no 10º lugar. O Aston Villa, quinto colocado e hoje o representante inglês na Liga Europa soma 46. O Crystal Palace continua a cinco da zona de rebaixamento. Tem 24, contra 19 do Everton, que abre a degola.

Jogando em casa, o Crystal Palace não se intimidou com o Chelsea e adotou uma postura mais ofensiva no começo da partida. Depois de boas chegadas com perigo, o time acabou premiado com a abertura do placar.

Aos 29 minutos, o volante colombiano Jefferson Lerma acertou belo chute de longa distância para superar o goleiro Petrovic e fazer a festa da torcida local. Foi o 1000º gol da história do clube.

O Chelsea empatou logo no primeiro minuto da etapa final. Malo Gusto tabelou, foi à linha de fundo pela direita e cruzou para trás. Gallagher recebeu livre e bateu de primeira para igualar o marcador.

Com a necessidade do triunfo para sair das posições intermediárias, o Chelsea cresceu na busca da virada. Mas, ao se lançar com tudo ao ataque, deixava espaços. Em um contragolpe dos donos da casa, o brasileiro Thiago Silva teve de dar um carrinho na área para salvar o time. Abriu demais a bola, entretanto, e acabou se machucando no lance. Acabou substituído.

Aos 26, um lance polêmico. Nkunku ia receber na área, mas o zagueiro Andersen subiu pelas costas do atacante e o impediu de pegar a bola. O Chelsea reclamou de pênalti, mas a arbitragem viu disputa normal e mandou seguir. O jogo ficou aberto, com os desesperados rivais partindo com tudo para cima.

A empolgação do Crystal Palace custou caro. Aos 45 minutos, deu um contra-ataque mortal ao Chelsea. Palmer recebeu na direita e cruzou mais uma vez para trás. Desta vez da entrada da área, Gallagher bateu cruzado para virar o marcador. Aos 48, ainda deu tempo para Enzo Fernández deixar o dele. Novo passe de Palmer, o argentino deixou o zagueiro no chão e mandou no ângulo para celebrar uma dura e importante vitória dos visitantes.