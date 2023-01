Chelsea oficializa contratação de João Félix e comete gafe no anúncio

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo até o fim da temporada do atacante João Félix, junto ao Atlético de Madrid, mas o que chamou a atenção foi a gafe nas redes sociais. O clube inglês publicou a hashtag #HolaFelix, com uma saudação em espanhol ao novo reforço, que, na verdade, é português. Usuários portugueses e brasileiros no Twitter criticaram o erro na publicação.

A ida de João Félix para o Chelsea representa uma nova fase para o jogador e o clube. O atacante de 23 anos não explorou todo o seu potencial sob o comando do técnico Diego Simeone e buscava novos ares. Já o clube precisou pagar caro (11 milhões de euros, cerca de R$ 61,7 milhões) para superar a concorrências dos rivais Arsenal e Manchester United, e tenta superar a má fase.

O Chelsea está apenas na 10ª colocação do Campeonato Inglês, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. O técnico Graham Potter assumiu o comando do time em setembro após a demissão de Thomas Tuchel, mas enfrenta turbulência com resultados ruins. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, deu apoio ao colega de profissão e disse que Potter precisa de mais tempo colocar a equipe nos trilhos.

João Félix vestiu a camisa 7 no Atlético de Madrid, mas como o número tem o ídolo N’Golo Kanté como dono no Chelsea, o português vestirá a 11. Ele treinará com a equipe já nesta semana, antes das partidas contra Fulham e Crystal Palace.

“O Chelsea é um dos grandes clubes do mundo e espero ajudar o time a atingir seus objetivos, então estou muito, muito feliz por estar aqui e muito animado para jogar em Stamford Bridge”, disse o jogador que ficará até o fim da temporada europeia no time inglês e acertou sua extensão de contrato com a equipe espanhola até 2027.