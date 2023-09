Esporte Chelsea não sai do 0 a 0 com Bournemouth e fica no 14º lugar do Campeonato Inglês

O início de temporada do Chelsea continua sendo decepcionante, assim como foi na de 2022/23. Neste domingo, no Vitality Stadium, não saiu de um empate sem gols diante do Bournemouth, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês, dando indícios de que não irá brigar novamente por vaga nas principais competições europeias.

Com o resultado, o Chelsea caiu para o 14º lugar, com apenas cinco pontos. Ou seja, venceu apenas uma vez em cinco jogos disputados até aqui. Já o Bournemouth aparece logo atrás, com três, ainda sem conseguir desencantar na temporada.

O Chelsea apostou na juventude ao montar o elenco e está pagando o preço. O que se viu foi um time nervoso, tomando decisões precipitadas e com pouca criatividade. No entanto, iniciou a partida pressionando o Bournemouth e tentou tirar o zero do placar com Sterling e Nicolas Jackson, que chegou a mandar uma bola na trave.

Com o passar do tempo, o Chelsea foi perdendo o fôlego e deixou o Bournemouth crescer. O time da casa só não abriu o placar aos 19 minutos, com Ouattara, pois o goleiro Robert Sanchez fez uma linda defesa. Do outro lado, o brasileiro Neto também teve participação efetiva para que o duelo ficasse no 0 a 0.

No segundo tempo, o Chelsea deu a impressão de que mudaria o panorama e voltaria a vencer, mas a bola insistiu em não entrar. Na cobrança de falta de Sterling, aos seis minutos, a bola carimbou o travessão. No mesmo lance, Colwill chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

O jogo foi caindo de produção. O Bournemouth se mostrou satisfeito com o empate e recuou, chamando o Chelsea para o seu campo de defesa. O time visitante ainda tentou uma última vez, em um forte arremate de Cole Palmer, mas Neto fez um milagre e decretou a igualdade.

O Chelsea buscará a reabilitação no sábado, às 11h, quando enfrenta o Aston Villa, no Stamford Bridge. O Bournemouth desafia o Brighton no domingo, às 10h, fora de casa.