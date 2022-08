Esporte Chelsea leva virada do Southampton no 1º tempo e volta a tropeçar no Inglês

Ainda longe de convencer neste Campeonato Inglês, o Chelsea voltou a tropeçar nesta terça-feira. Fora de casa, o time londrino levou uma virada do Southampton por 2 a 1, no primeiro tempo. Foi a segunda derrota da equipe liderada pelo técnico Thomas Tuchel em cinco jogos.

Com sete pontos, o Chelsea segue no meio da tabela do Inglês, distante do líder Arsenal, com 12 pontos e ainda para jogar nesta rodada. Já o Southampton faturou a segunda vitória e alcançou a mesma pontuação do adversário desta terça.

Todos os gols da partida no St. Mary’s Stadium aconteceram num movimentado primeiro tempo. Sterling abriu o placar aos 23 minutos, mas Lavia decretou a igualdade no placar cinco minutos depois. Antes do fim do primeiro tempo, Armstrong virou o placar para os anfitriões, aos 46 minutos, em falha geral da defesa do Chelsea.

Maior referência da zaga londrina, o brasileiro Thiago Silva foi titular, assim como o volante Jorginho, brasileiro naturalizado italiano. Após participar da falha coletiva no segundo gol do Southampton, o zagueiro da seleção brasileira evitou o terceiro gol dos donos da casa aos 28 minutos da segunda etapa. No lance, Thiago Silva evitou o gol em cima da linha.

Com bom início de campeonato, o Brighton & Hove Albion sofreu sua primeira derrota ao ser batido pelo Fulham por 2 a 1, fora de casa. Apesar do revés, o Brighton soma 10 pontos, apenas dois atrás do Arsenal e ocupa o quarto lugar da tabela. Já o Fulham está em sexto, com oito.

Pela mesma rodada, Crystal Palace e Brentford empataram por 1 a 1 na casa do primeiro. Zaha e Wissa marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo. O mesmo placar foi registrado no duelo entre Leeds e Everton, com gols de Gordon e Sinisterra, um em cada tempo.