Chelsea está ‘alinhado’ para contratar Neymar caso jogador decida sair do PSG, diz jornal

Mesmo em baixa no futebol europeu, Neymar continua despertando o interesse de gigantes do Velho Continente. O jornal Le Parisien informou nesta sexta-feira que o Chelsea monitora a situação do atacante no Paris Saint-Germain e está “alinhado” pela contratação do jogador caso ele decida não ficar em Paris. O brasileiro se reapresentou ao clube francês nesta semana e está na reta final da recuperação de uma lesão no tornozelo direito.

Um dos trunfos do Chelsea para seduzir Neymar é a possibilidade de trabalhar novamente com o técnico argentino Maurício Pochettino, com quem o brasileiro conquistou a Copa da França (2020/21) e o Campeonato Francês (2021/22) no PSG. O treinador foi contratado pelo time londrino ao fim da última temporada e terá a missão de reerguer a equipe depois de uma temporada decepcionante, com apenas o 12º lugar no Campeonato Inglês. O time passa por reformulação, negociou diversos atletas, especialmente com o mercado da Arábia Saudita, e busca novas referências em seu elenco.

O fator que pesa a favor da permanência de Neymar no PSG também é a figura à beira do gramado. O clube francês anunciou recentemente a contratação do técnico espanhol Luis Enrique, com quem o brasileiro trabalhou no Barcelona e viveu um de seus melhores momentos na carreira. O treinador foi o responsável por guiar o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) à conquista da tríplice coroa europeia em 2015 e comandou a seleção de seu país na última Copa do Mundo.

Neymar tem contrato com o PSG até 2027, mas não goza de prestígio com a diretoria e especialmente com os torcedores, que frequentemente o criticam pelos seguidos insucessos do clube na busca pelo inédito título da Liga dos Campeões e já fizeram um cerco em sua casa para protestar.

Em maio, o jornal L’Equipe informou que a direção parisiense cogita até mesmo emprestar o atacante para abrir espaço na folha salarial para novas contratações, uma vez que poucos clubes teriam a condição de arcar com a multa rescisória do camisa 10, estipulada em quase R$ 1,5 bilhão. Além do Chelsea, Newcastle e Manchester United já manifestaram interesse no atleta.

Em fevereiro, antes de Neymar se machucar, o Le Parisien informou que o brasileiro teria sido oferecido pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a Todd Boehly, novo proprietário do Chelsea, em um encontro entre os dirigentes. O time inglês sinalizou que estaria disposto a pagar 60 milhões de euros (R$ 334 milhões) para contar com brasileiro.

Ainda de acordo com a publicação desta sexta-feira, Neymar só deve ficar disponível para Luis Enrique a partir de setembro, quando deve estar plenamente recuperado do tornozelo. O risco de lesão muscular também é levado em consideração por causa do longo período de inatividade do atleta, o maior de sua carreira. O atacante da seleção brasileira foi operado em março, no Catar, e já acumula cinco meses sem entrar em campo.

O PSG faz seu primeiro amistoso de pré-temporada no dia 21 de julho, com o Le Havre, no novo CT do clube. A equipe viaja para uma série de amistosos no Japão dias depois, quando encara o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, no dia 25, o Cerezo Osaka, no dia 28, e a Inter de Milão no dia 1º de agosto. A estreia na temporada 2023/24 será no dia 13 de agosto, contra o Lorient, pelo Campeonato Francês.