Chelsea empresta Ângelo ao Strasbourg após comprá-lo junto ao Santos

O atacante Ângelo, de 18 anos, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Strasbourg, clube francês ao qual foi repassado por empréstimo pelo Chelsea, que o comprou junto ao Santos no meio de julho. A ideia do time londrino é dar ao menino da Vila um período para ganhar experiência na Europa antes de integrá-lo ao seu elenco.

O anúncio do Strasbourg foi feito com a divulgação de um vídeo narrado em português por Idene Dias, mãe do atleta. A produção mostra imagens de Pelé como decoração no quarto onde está Zine Eddine, jogador do sub-10 do clube e escolhido para interpretar Ângelo em sua infância, conversando com Idene. Em diálogo com o garoto, a mãe cita uma passagem de “O Alquimista”, livro de Paulo Coelho.

“‘Mas não conseguia aprender nada, só existe uma maneira de aprender’, respondeu o alquimista, é através da ação. Tudo que precisavas de saber, a viagem ensinou-te, falta apenas uma coisa’. Filho, eu entrego este livro para você terminar de ler e aprender para sua vida e sua carreira”, diz Idene. “Obrigado, mamãe. Aprendi muito, mas ainda tenho muito a aprender”, responde a voz de Ângelo.

O atacante é uma das promessas santistas que gerou mais expectativa nos últimos anos. Diferentemente de outros meninos da Vila, contudo, foi promovido precocemente ao profissional em meio a uma fase ruim do clube e chegou a ter desentendimentos com torcedores mais exaltados.

Ângelo fez sua estreia como profissional em 2020, com apenas 15 anos. Ele é o segundo mais jovem a estrear pelo Santos, atrás apenas de Coutinho. Em 129 jogos, marcou cinco gols e deu dez assistências. Tornou-se, em abril de 2021, o jogador mais novo a balançar a rede na Libertadores, durante a vitória por 3 a 1 sobre o San Lorenzo.

Poderia ter ido para o Barcelona, clube ao qual a diretoria santista cedeu a preferência de compra do jogador, em 2022, como forma de compensar os barcelonistas pelo não cumprimento da preferência de compra de Gabigol, que acabou indo para a Inter de Milão em 2016. No caso de Ângelo, a diretoria do time catalão optou por não exercer o direito, por isso a negociação com o Chelsea foi liberada.