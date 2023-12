Chelsea empata no fim, bate Newcastle nos pênaltis e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O torcedor do Chelsea sofreu, viu a eliminação perto, mas celebrou a classificação à semifinal da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira, a equipe saiu em desvantagem diante do Newcastle em Stamford Bridge, em Londres, e perdia até os 47 minutos do segundo tempo, quando buscou o empate e levou a decisão para os pênaltis. O time da casa anotou suas quatro cobranças, viu Trippier bater para fora e Petrovic defender o chute de Ritchie e comemorou a vaga com 4 a 2.

O Chelsea vinha de 11 jogos sem derrota para o Newcastle em seus domínios, somando dez vitórias nesta sequência. O último revés havia acontecido em 2012, com derrota por 2 a 0. A quebra do tabu ocorria até os 47 minutos, quando Mudryk garantiu a igualdade. Ainda anotaria sua cobrança, a quarta do time, assim como Palmer, Nkunku e Gallagher, para ampliar a marca positiva em seu estádio.

Vice-campeões nas duas últimas edições, Chelsea e Newcastle entraram em campo cientes que garantir a vaga na semifinal era a chance de salvar a temporada, pois figuram em posições intermediárias no Campeonato Inglês. O time londrino aparece somente em 10º, com os adversários mais acima, em 6º, mas também distante do líder Arsenal – 10 pontos.

Ambos tinham como missão a busca por redenção na competição. O Chelsea perdeu o título em 2022 nos pênaltis para o Arsenal (11 a 10 após 0 a 0 no jogo). Já o Newcastle foi superado este ano com 2 a 0 para o Manchester United. Para seguir com o sonho de um título, entraram com posturas diferentes em Stamford Bridge

Em casa, o Chelsea começou no ataque e foi logo carimbando a trave. O time adotava postura ofensiva, jogando perto da área do Newcastle, que apenas se defendia. A pressão era gigante, mas o primeiro gol do jogo foi dos visitantes e veio após tremenda falha coletiva do Chelsea, aos 15 minutos.

O time londrino estava no ataque e o passe para trás de Sterling foi errado. Callum Wilson recebeu, sozinho, ainda no seu campo e com dois marcadores pela frente. Sem opções, o atacante colocou a bola na frente, mas nos pés de Badiashile. O defensor, porém,se atrapalhou todo e acabou deixando o camisa 9 livre para abrir o marcador. Mandou beijinhos à sua torcida e pediu silêncio aos locais.

O Chelsea não se abalou com o gol e seguiu no ataque. Sem desespero, trabalhou bem a bola na frente, falhando apenas na hora de acertar o alvo. Caicedo achou Sterling, que bateu raspando e o brasileiro Bruno Guimarães ainda apareceu como goleiro para salvar uma bola em cima da linha chutada pelo camisa 7.

Em bela jogada pela esquerda, Jackson girou na área e lamentou a batida para fora. Estava livre para empatar. Logo depois, Dubravka espalmou a finalização de Sterling. Em 10 minutos o Chelsea desperdiçou duas oportunidades gigantes.

Com o tempo passando e sem buscar o empate, o Chelsea apostou na estreia do atacante Nkunku, que fez sucesso no RB Leipzig e foi contratado como arma para acabar com a falta de gols do Chelsea. Revelado no PSG, o jogador anotou 23 gols em 36 jogos no clube alemão, o que despertou o interesse dos ingleses. Entrou aplaudido e sob enorme confiança.

Em sua primeira chance, Nkunku não conseguiu dominar o passe de Sterling. Depois, cabeceou fraco, nas mãos de Dubravka. Apelando para os chuveirinhos, já no desespero, o Chelsea quase empatou em cabeçada do zagueiro Livramento, do Newcastle, que cortou para trás e mandou raspando. Sem VAR, Gallagher ainda tentou cavar um pênalti no fim para os locais, mas não enganou o árbitro.

Sem jamais desistir, os locais empataram nos acréscimos também aproveitando um erro defensivo. Após cruzamento, Trippier falhou no corte e deixou a bola para Mudryk empatar e levar a decisão aos pênaltis. O Chelsea foi mais preciso e se garantiu com 4 a 2.

Nos outros jogos das quartas de final disputados nesta terça-feira, o Fulham surpreendia o Éverton fora de casa até o fim, após gol contra de Michael Keane. Mas Beto empatou e levou a decisão para pênaltis. Os visitantes não se intimidaram e ganharam nos tiros livres por 7 a 6. Já o Middlesbrough, também como visitante, passou fácil pelo Port Vale, com 3 a 0, gols de Howson, Rogers e Crooks.