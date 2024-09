Chelsea é avassalador em clássico londrino e vence o West Ham por 3 a 0

Com uma ótima atuação do atacante senegalês Nicolas Jackson, o Chelsea venceu o clássico londrino contra o West Ham por 3 a 0 neste sábado no jogo que abriu a quinta rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea venceu a segunda seguida e chegou aos 10 pontos, e o West Ham acumula o terceiro jogo sem vitória (um empate e duas derrotas) e permanece com 4 pontos.

Em sua segunda temporada no Chelsea, Jackson marcou os dois primeiros gols do jogo e deu a assistência para o terceiro. O time do técnico Enzo Maresca começou a partida no London Stadium, casa do West Ham, de maneira intensa e com 18 minutos já vencia por 2 a 0.

Aos 4 minutos, o Chelsea cobrou uma falta de maneira rápida e aproveitou uma bobeira do West Ham. Jackson foi acionado pela esquerda por Sancho, cortou para a área e marcou o primeiro gol do jogo.

O atacante do Chelsea voltou a marcar 14 minutos depois. Livre e em velocidade após passe de Caicedo, Jackson não teve dificuldade para marcar, de esquerda, pela segunda vez na partida.

Com os dois gols, o atacante do Chelsea alcançou a vice-liderança da artilharia do Inglês, com 4 gols. Na frente dele, apenas o norueguês Haaland, do Manchester City, autor de 9 tentos após quatro rodadas.

O primeiro tempo terminou com mais finalizações do time da casa (6 a 4), mas o Chelsea conseguiu levar perigo ao goleiro francês Areola de maneira frequente.

A segunda etapa começou novamente com o Chelsea em cima, e o terceiro gol saiu logo aos 2 minutos, com Palmer após assistência de Jackson.

O West Ham teve mais posse de bola no segundo tempo, conseguiu algumas finalizações, mas foi incapaz de marcar e vários torcedores do time deixaram o estádio antes do final do jogo. Foi a terceira derrota do West Ham no London Stadium.

Na sexta rodada, o Chelsea joga em casa, no sábado, contra o Brighton. Já o West Ham tenta a recuperação contra o Bretford, fora de casa, também no sábado.