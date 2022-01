Chelsea cede empate e fica mais longe da briga pelo título do Inglês

O Chelsea se complicou de vez na briga pelo título do Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, o time de Londres cedeu o empate ao Brighton & Hove Albion, por 1 a 1, nesta terça-feira, e acumulou a quinta igualdade nos últimos sete jogos na principal competição nacional.

Com o tropeço, a equipe de Thomas Tuchel, que ganhou na segunda o prêmio da Fifa de melhor técnico do mundo na temporada passada, chegou aos 44 pontos e ficou ainda mais distante do líder Manchester City. O rival tem 56 pontos e um jogo a menos (22). O Chelsea, neste momento, é o time com o maior número de partidas da competição, com 23.

Em terceiro lugar, está atrás também do Liverpool, que soma 45 pontos, mas soma apenas 21 jogos disputados até agora. Desta forma, o time de Jürgen Klopp desponta como o único que poderá atrapalhar os planos da equipe de Pep Guardiola neste Campeonato Inglês.

Mas, se enfrenta seguidas oscilações na competição, o Chelsea segue indo bem nas demais competições. Está na disputa ainda na Copa da Inglaterra, vai decidir o título da Copa da Liga Inglesa e está no mata-mata da Liga dos Campeões. Por fim, em fevereiro, vai disputar o Mundial de Clubes, que terá também o Palmeiras.

Enfrentando uma maratona de jogos, a equipe londrina vem caindo de rendimento nas últimas semanas. Nesta terça, fez atuação apática durante a maior parte do jogo, mesmo contando com Jorginho, Thiago Silva, Kanté e Lukaku entre os titulares.

O gol, contudo, saiu de lance inesperado e individual. Aos 27, Ziyech recebeu passe de Kanté e arriscou de longe. O goleiro Robert Sanchez caiu mal no canto esquerdo e “aceitou” o chute, que morreu nas redes.

O placar não refletia o equilíbrio do duelo. Cada vez mais à vontade na partida, o Brighton cresceu no segundo tempo e buscou a igualdade aos 14. Após cobrança de escanteio na área, o zagueiro Webster se antecipou à marcação do Chelsea e cabeceou forte para as redes, sem qualquer chance para o goleiro Kepa, que já havia feito duas grandes defesas em investidas anteriores dos anfitriões.

Os 30 minutos finais da partida foram de domínio dos donos da casa, que criaram as principais chances de gol. Perdido em campo, o Chelsea não conseguia responder. Tuchel demorou para fazer as substituições e o empate acabou saindo de bom tamanho diante da performance dos visitantes.