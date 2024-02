Chelsea acerta empréstimo do volante Andrey Santos ao francês Strasbourg

O Chelsea acertou o empréstimo do volante brasileiro Andrey Santos para o Strasbourg até o final da temporada. Revelado pelo Vasco, o jogador de 19 anos foi negociado com o time de Londres em janeiro de 2023, mas ainda não atuou pelo Chelsea.

Após deixar o clube brasileiro, pelo qual disputou 49 partidas e marcou 9 gols, Andrey Santos foi relacionado pelo Chelsea e ficou no banco em um jogo do Campeonato Inglês e depois foi emprestado para o Nottingham Forest.

Mesmo em um time mais modesto da Inglaterra, Andrey Santos teve poucas chances. Atuou por sete minutos contra o Liverpool pelo campeonato nacional, em outubro, e foi titular e jogou toda a partida contra o Burnley pela Copa da Liga Inglesa, em agosto.

Andrey Santos teve destaque no Campeonato Sul-Americano sub-20 de 2023, que terminou com o Brasil como campeão. Com seis gols, ele foi o artilheiro da competição, ao lado do atacante Vitor Roque, ex-Athletico Paranaense e que atualmente está no Barcelona.

O volante é titular da seleção brasileira que disputa o Pré-Olímpico, que oferece duas vagas para os Jogos de Paris-2024. O novo clube de Andrey Santos é o 10º colocado entre 18 times que disputam o Campeonato Francês. Na Copa da França, o Strasbourg enfrenta a Le Havre pelas oitavas de final na próxima quarta.