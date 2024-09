Chefe de equipe da Ferrari vê disputa aberta na Fórmula 1: 'Oito pilotos com chances de vencer' - O Liberal

A temporada da Fórmula 1 começou com supremacia da Red Bull e Max Verstappen disparando no todo da classificação. Restando oito provas, a disputa acirrou na briga pelo Mundial de Construtores e mesmo de pilotos e Fred Vasseur coloca quatro equipes vivas na disputa: além da Red Bull, McLaren, Mercedes e a Ferrari, na qual é o engenheiro chefe.

Depois de surpreender no GP de Monza com estratégia que garantiu a vitória de Charles Leclerc, seguido pelos pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, a Ferrari diminuiu a distância no Mundial de Construtores para apenas 37 pontos da Red Bull (446 a 407). Entre elas aparece a McLaren, com 438, enquanto a Mercedes soma 292. Entre os pilotos, Verstappen soma 303, diante de 241 de Norris e 217 de Leclerc. Melhor da Mercedes. Hamilton tem 164 em sexto.

Na visão de Vasseur, a Fórmula 1 vive um momento raro nos últimos anos, com tudo indefinido. “Será uma grande disputa. É tão acirrada a luta. Honestamente, passei alguns anos no pit wall, mas é a primeira vez que acho que na Fórmula 1 temos essa situação em que oito pilotos podem vencer as corridas, sem um acidente ou batida. Quatro equipes conseguem vencer ou estar no pódio, e isso está mudando de sessão para sessão”, avaliou.

“Você pode esperar que será assim até o fim da temporada, será uma luta enorme, e é verdade que com oito carros com esse tipo de competitividade, uma equipe pode fazer uma dobradinha e também um 7º/8º. Não quero falar sobre DNF, mas isso pode fazer uma grande diferença em termos de pontos. Agora, vamos nos concentrar em Baku primeiro. Passo a passo, veremos (onde a Ferrari pode chegar).”

Os dois próximos GPs serão disputados no Azerbaijão e em Cingapura e a confiança de Vasseur está grande após ver a Mercedes ganhar na Bélgica, a McLaren ser a melhor na Holanda até a Ferrari brilhar na Itália.

“Zandvoort (Holanda) foi difícil para nós por diferentes razões, e eu estava convencido de que os próximos três eventos provavelmente seriam um pouco melhores”, observou, já crente que viria uma resposta da escuderia italiana correndo em casa.

“Matematicamente falando foi uma vitória, emocionalmente falando com certeza foi algo muito importante porque tivemos um grande apoio desde o início da semana dos Tifosi (torcedor da Ferrari), começando na segunda-feira na fábrica em Maranello”, avaliou a corrida em Monza, mas evitando uma euforia a mais pelas chances de título.

“Acho que seria um erro enorme tentar tirar conclusões ou mudar o plano (depois de vencer em Monza, sobre brigar pelo topo)”, afirmou Vasseur. “Há um longo caminho a percorrer até Abu Dabi (última corrida do ano), há algo como 450 pontos em disputa.”