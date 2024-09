Chefe da Sauber admite cogitar 'jovem talento' para 2025 na F-1; Bortoleto é candidato - O Liberal

Principal dirigente da Kick Sauber, Alessandro Alunni Bravi admitiu que está cogitando contar com um “jovem talento” na equipe para a temporada 2025 da Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que vem se destacando nas competições de base, é um dos candidatos a uma vaga de titular do time suíço.

“Estamos evoluindo todas as opções para ver qual será o melhor equilíbrio entre um piloto mais experiente, de longa passagem pela F-1, ou um de caso intermediário ou mesmo de um jovem talento”, disse Alunni Bravi. “Há candidatos potenciais para cada caso. Valtteri é um piloto muito forte do nosso time, o conhecemos muito bem. Está com o time há três anos e, claro, está no topo de nossa lista.”

O nome de Bortoleto é uma das opções à disposição da Sauber, conforme apurou o Estadão. Aos 19 anos, ele é o atual campeão da Fórmula 3. E, no fim de semana passado, assumiu a liderança da F-2, confirmando as expectativas sobre o seu potencial. A seu favor, ele também tem a empresa que agencia sua carreira e que pertence a Fernando Alonso.

O bicampeão mundial, atual piloto da Aston Martin, está acostumado a fazer elogios ao pupilo brasileiro no paddock. Em entrevista ao Estadão no ano passado, Bortoleto afirmou que costuma receber boas avaliações e dicas de pilotagem do próprio espanhol.

No momento, a Sauber tem apenas uma vaga de titular disponível. Será ocupado pelo experiente alemão Nico Hülkenberg em 2025. A outra vaga é disputada pelo finlandês Valtteri Bottas, pelo brasileiro e pelo jovem francês Theo Pourchaire, de 21 anos, atual piloto reserva da equipe.

Atuais titulares da Sauber, que passará a se chamar Audi em 2026, Bottas e o chinês Zhou Guanyu só têm contrato até o fim do ano. E o piloto da China já está descartado da disputa.

De acordo com Alunni Bravi, a escolha vem sendo feita pelo italiano Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari, contratado recentemente pela Sauber-Audi. “Ainda há outras oportunidades. Estamos olhando os prós e os contras de cada candidato. E Mattia vai tomar a decisão pensando não apenas em 2025, mas também em nossa estratégia de médio e longo prazo para o projeto da Audi.”