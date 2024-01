Chefe da Red Bull recebe honraria da monarquia inglesa por desempenho na Fórmula 1

Responsável por comandar a Red Bull na busca pelo bicampeonato na Fórmula 1, o britânico Christian Horner recebeu uma honraria especial por parte da monarquia inglesa neste fim de semana. Ele ganhou o título de Comendador do Império Britânico ao ser incluído na lista de honrarias de fim de ano do rei Charles III.

Horner recebeu o título de CBE (Commander of the Order of the British Empire, em inglês) pelo desempenho da Red Bull na F-1. Sob o seu comando, a equipe se sagrou bicampeã tanto do Mundial de Pilotos quanto do Mundial de Construtores. O time austríaco exibiu um dos maiores domínios da história da F-1 na temporada 2023, sob a liderança do piloto holandês Max Verstappen.

Horner é chefe e CEO da equipe Red Bull desde 2005, acumulando 113 vitórias, 264 pódios, seis títulos de Construtores e sete de Pilotos até agora. Antes do domínio recente, ele também liderou o time austríaco no período de 2010 a 2013, quando foi tetracampeão sob a liderança do piloto alemão Sebastian Vettel.

Na ocasião, a sequência de títulos rendeu a Horner sua primeira honraria por parte da monarquia inglesa. Ele havia recebido o título de Oficial do Império Britânico (OBE), em 2013. Agora Horner subiu de nível, com a honraria de CBE. Em caso de novo feito, ele será considerado “cavaleiro” do Império Britânico.

“Foi uma distinção inesperada uma década atrás, quando recebi o título de OBE. E agora, com o CBE, sou muito grato por esta profunda honraria”, comentou Horner. “É um grande privilégio liderar e trabalhar ao lado de um time tão fenomenal quanto a Red Bull e também trabalhar numa indústria que contribui tanto para a economia do Reino Unido”, declarou.

A maioria das fábricas das 10 equipes que compõem atualmente o grid da F-1 são localizadas na Inglaterra, nos arredores de Londres e Silverstone.