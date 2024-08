Chefe da Red Bull acredita em equilíbrio entre quatro equipes da Fórmula 1 até 2026

Chefe da Red Bull, Christian Horner disse acreditar em uma intensa disputa entre as quatro melhores equipes da Fórmula 1 nos próximos 18 meses. Atual tricampeão da categoria, Max Verstappen, da Red Bull, iniciou a temporada em grande estilo, vencendo quatro das cinco corridas iniciais de 2024, e parecia que a dupla Verstappen/Red Bull iria repetir o domínio das últimas temporadas.

Os rivais, porém, conseguiram se recuperar e diminuíram a vantagem apresentada pela Red Bull no começo do campeonato. Até agora, em 2024, foram sete pilotos diferentes vencendo os 14 GPs disputados.

No Mundial de Construtores, a McLaren está 42 pontos atrás da Red Bull (408 a 366), Ferrari e Mercedes aparecem na sequência. No ano passado, a vice-campeã, a Mercedes, conseguiu menos da metade dos pontos da dominante Red Bull (860 a 409).

“É ótimo para o esporte e era quase inevitável”, afirmou Horner sobre o cenário atual. “Quando há consistência nos regulamentos, você sempre consegue convergência”, completou o dirigente, lembrando que em 2026 haverá uma grande mudança regulatória. “Mas, até lá, nos próximos 18 meses, acredito no equilíbrio entre as quatro equipes.”

Entre os pilotos, Verstappen conseguiu ampliar sua liderança no campeonato na última corrida, na Bélgica, e tem 277 pontos contra 199 de Lando Norris, da McLaren. Após uma pausa de quase um mês, a Fórmula 1 terá sua 15ª de suas 24 etapas no domingo, com a disputa do GP da Holanda.