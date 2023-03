Chefe da McLaren aposta que Oscar de Piastri ‘será um dos melhores da Fórmula 1’

Oscar de Piastri não completou o GP do Bahrein, na abertura da Fórmula 1. Sua McLaren deu pane e o jovem de 21 anos teve de abandonar. Ele havia largado somente na 18ª posição do grid. Apesar do início ruim, o chefe da escuderia, Andrea Stella fez previsões otimistas sobre o futuro do piloto na categoria, nesta segunda-feira, prevendo que o australiano será um dos melhores do grid em pouco tempo.

O novo chefe da McLaren está impressionado com a personalidade e o talento mostrados pelo piloto neste pouco tempo de equipe. O australiano chegou ao grid da Fórmula 1 somente nesta temporada como ex-campeão de F-2 e F-3 e já mostra um trabalho acia do esperado para um estreante.

“Oscar é novo na F1, mas é um material vencedor comprovado nas categorias juniores. Ele está indo muito bem até agora e estamos muito satisfeitos”, disse Stella, falando entre os testes de pré-temporada e o Grande Prêmio do Bahrein. “O nível de talento, o nível de progresso que vimos dia a dia, durante os testes, é muito encorajador e meio que confirma que ele é uma forte perspectiva para o futuro.”

Stella foi questionado sobre o que mais o impressionou em Piastri e o que ainda falta ao jovem de 21 anos e usou os trabalhos da pré-temporada, realizados também no Bahrein, como parâmetro para uma análise.

“O que nos impressiona é a consciência de suas oportunidades enquanto dirige. Ele poderia voltar e fazer comentários como: ‘Acho que freei um pouco cedo demais na curva um, não pisei no acelerador cedo o suficiente na quarta’. Aí você olha os dados e é exatamente isso”, explicou Stella.

“Então ele sai para a segunda corrida e aproveita essas oportunidades. Para mim, esta é uma definição de talento e vemos muito disso. Também estamos, como disse antes, satisfeitos com a melhora que temos visto dia após dia”, afirmou. “Acho que em termos de oportunidade no geral, Fórmula 1 é um jogo muito, muito competitivo, então ele só tem que seguir sua própria trajetória, e tenho certeza que o destino final será um dos melhores pilotos do grid.”