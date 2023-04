Chefe da Ferrari descarta mudança radical e deve manter projeto do carro em 2023

Mesmo sem conseguir cravar um lugar no pódio nas três primeiras corridas do calendário de Fórmula 1 deste ano, a Ferrari não deve recorrer a mudanças radicais de conceito no seu carro para o restante da temporada. Pelo menos esse foi o discurso de Frederic Vasseur, chefe da equipe.

Questionado se a escuderia poderia mudar a sua estratégia pela falta de melhores resultados, ele usou um discurso evasivo. “Acho que teremos um fluxo de atualizações em alguns pontos. Talvez a partir de Miami, Ímola e Barcelona. Alguma atualização pode ocorrer nos carros. Já fizemos alguma coisa em termos de equilíbrio e comportamento. O carro estava muito melhor em Melbourne e vamos seguir nessa direção”, comentou.

Levando em conta também a parte de gastos e orçamento, o dirigente da Ferrari falou de outras implicações que ocorrem com uma mudança de rumo em relação a modificações em cima de um planejamento já definido.

“Precisamos analisar todos os aspectos. Fazer um novo projeto durante a temporada, começar do zero, fazer um carro novo. Tem o limite de custo primeiro, mas também temos de considerar a restrição do tempo do túnel de vento. Não quero dizer que seja impossível, mas é muito difícil”, comentou.

Com três GPs disputados, o Mundial de Construtores coloca a Red Bull como líder isolada na classificação de construtores com 123 pontos. A Aston Martin aparece em segundo lugar com 65 pontos, seguida da Mercedes, que fecha o grupo dos três melhores times com 56. A Ferrari é apenas a quarta colocada, e somou até aqui 26 pontos.

Apesar da posição na tabela, Vasseur mantém o seu tom otimista em relação ao trabalho. “Temos a sensação de que ainda temos muito espaço para melhorias no carro. Enquanto formos capazes de desenvolver o carro para obter uma melhor estabilidade, acho que faz sentido avançar nessa direção”, comentou.