Charles Leclerc domina treino e conquista pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, confirmou o seu favoritismo na manhã deste sábado, após dominar os treinos livres, e garantiu a pole para o Grande Prêmio de Las Vegas com o tempo de 1min32s726. O monegasco conquistou a posição nobre do grid pela 23ª vez na carreira. Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, terminou em segundo, mas fica fora da primeira fila por causa de uma punição. Terceiro colocado ao fim do treino, Verstappen larga em seu lugar.

A largada para o Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima corrida do calendário do circuito de Fórmula 1 da temporada 2023, está marcada para às 3h deste domingo (horário de Brasília).

Sainz perderá dez posições com a decisão dos juízes e vai sair em 12º. A sanção foi aplicada porque o espanhol trocou componentes da unidade de potência da sua Ferrari depois que um bueiro aberto danificou o seu carro durante a disputa do primeiro treino livre.

George Russel (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine) largam em terceiro e quarto. A Williams conseguiu assegurar seus dois carros na terceira fila com Alexander Albon e Logan Sargeant. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso e Lewis Hamilton completam o top 10.

O heptacampeão mundial só garantiu o décimo lugar graças à punição imposta a Carlos Sainz. Ele ficou fora da briga pela pole ao finalizar a sessão do Q2 com o 11º tempo. Ele larga uma posição à frente da Red Bull de Sergio Pérez.

No treino, Charles Leclerc foi o senhor absoluto desde a primeira tomada e fechou o Q1 com o tempo de 1min33s617, não dando chance de aproximação a seus concorrentes. Nesta primeira fase de atividade nas pistas, a McLaren viu seus dois pilotos eliminados, já que Lando Norris terminou em 16º e Oscar Piastri foi o 19º.

Mas a grande surpresa aconteceu mesmo no Q2, quando os dois candidatos ao vice-campeonato(Pérez e Hamilton)não conseguiram se classificar para a terceira etapa do treino classificatório.

Na briga pela pole, a Ferrari colocou os seus dois carros na primeira fila, com Leclerc confirmando o melhor desempenho desde o Q1. Sem conseguir acompanhar os ferraristas, Verstappen sequer deu a última volta e se contentou com o terceiro melhor tempo(acabou ganhando o segundo lugar no grid com a punição de Sainz).

Quem também foi punido pelos juízes da organização foi o canadense Lance Stroll. O piloto da Aston Martin perdeu cinco posições por fazer uma ultrapassagem quando a atividade estava sob bandeira amarela no terceiro treino livre para o GP de Las Vegas.

Confira o grid do GP de Las Vegas de Fórmula 1

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min32s726

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s104

3. George Russell (ING/Mercedes), 1min33s102

4. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s239

5. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s323

6. Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min33s513

7. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min33s525

8. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s537

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s555

10. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s837

—————-

11. Sérgio Pérez (MEX/Red Bull), 1min33s855

12. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min32s770

13. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min33s979

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s199

15. Daniel Ricciardo (AUS/Alpha Tauri), 1min34s308

——————

16. Lando Norris (ING/McLaren), 1min34s703

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s834

18. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min34s849

19. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min34s850

20. Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), 1min36s447