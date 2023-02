Esporte Charles do Bronxs irá produzir conteúdo no OnlyFans: ‘Me aproximar mais dos fãs’

Ex-campeão do UFC e em preparação para seu retorno à organização, em luta prevista para maio, Charles do Bronxs irá se aventurar em um novo universo, além do MMA. A partir desta semana, o lutador de 33 anos anunciou sua parceria com o OnlyFans, plataforma que é conhecida pelo seu conteúdo adulto, de cunho sexual. Charles irá produzir um conteúdo que, segundo o próprio lutador, o aproxime de seus fãs.

Na plataforma, o atleta irá postar detalhes sobre a sua rotina, seus treinamentos, sua família e momentos de lazer, trazendo conteúdos que não costuma publicar em seu perfil pessoal, exclusivamente para os assinantes. Um conteúdo diferente do habitual.

“Tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. O Only Fans é uma plataforma gigante e eu sempre pensei em uma forma diferente de interagir com os meus fãs, e acredito que dessa forma vou poder me aproximar mais deles”, contou o lutador.

O anúncio foi feito pelo próprio Charles em seu Instagram, nesta terça-feira. “Eu faço parte do OnlyFans, com coisas exclusivas, diferente daquilo que vocês estão imaginando agora”, brincou Do Bronxs.

Para aqueles que se interessarem no conteúdo do atleta, com sua rotina de treinos e viagens, o custo da assinatura é de R$ 6 por mês. No mundo dos esportes, Do Bronxs não é o primeiro a entrar na plataforma: Key Alves, jogadora de vôlei e participante do BBB23, também posta seu conteúdo no OnlyFans desde o último ano.

Do Bronxs é um dos grandes nomes do UFC brasileiro nos últimos anos. Recordista de finalizações (16) e de vitórias por via rápida (19), perdeu a chance de reconquistar seu cinturão dos pesos leves, que teve de abrir mão após não bater seu peso na balança, em luta com o russo Islam Makhachev.