Chapecoense e Guarani ficam no empate e continuam na parte baixa da Série B

Chapecoense e Guarani ficaram no empate sem gols em duelo realizado na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times tentaram buscar a vitória, mas a partida terminou com o placar de 0 a 0. O resultado não ajudou ninguém. Os catarinenses ficaram na 13ª posição, com 21 pontos, enquanto o time paulista continua no 17º lugar, com apenas 17 e dentro da zona de rebaixamento para a Série C.

Mesmo jogando fora de casa, o Guarani iniciou dominando a partida. Logo no primeiro minuto, Jamerson cobrou escanteio fechado e quase conseguiu passar pelo goleiro Saulo. A resposta da Chapecoense aconteceu aos 20 minutos, quando Claudinho finalizou de longe e assustou o goleiro Kozlinski.

Aos 21 minutos, Bruno José fez jogada de velocidade pelo lado direito, passou pela marcação de Fernando e chutou para a defesa de Saulo. O Guarani manteve as oportunidades mais perigosas. Aos 30, em cruzamento de Bruno José e finalização de Isaque, Saulo pulou para defender.

No minuto 39, o atacante Perotti chegou perto de abrir o placar para a Chapecoense. O atleta chutou da entrada da área e acertou o travessão do Guarani.

A segunda etapa também começou com o Guarani criando oportunidade. Aos dois minutos, Nicolas Careca recebeu cruzamento, finalizou de cabeça e levou perigo ao gol defendido por Saulo. Aos 29, a Chapecoense tentou chegar com Lima, mas o volante mandou a bola para longe da meta.

Com a partida chegando ao final, os mandantes tentaram abrir o marcador com finalizações de longe. Aos 40 minutos, Luizinho chutou de fora da área e a bola passou perto do gol defendido por Maurício Kozlinski. Dois minutos depois, foi a vez de Jonathan. O atacante arriscou e o goleiro paulista pegou novamente.

A Chapecoense volta a campo no sábado para enfrentar o Ituano. O duelo será realizado às 19h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Já o Guarani joga no próximo domingo, às 11h, contra o Brusque, no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 GUARANI

CHAPECOENSE – Saulo; Maílton (Ronei), Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Santos, Betinho (Lima), Matheus Bianqui e Claudinho (Luizinho; Chrystian (Alisson Farias) e Perotti (Jonathan). Técnico: Marcelo Cabo.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison) e Isaque (Maxwell); Nicolas Careca, Bruno José (Lucas Venuto) e Júlio César (Yago). Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Bianqui e Léo (Chapecoense) e Derlan e Leandro Vilela (Guarani).

RENDA – R$ 87.030.00.

PÚBLICO – 4.193 presentes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).