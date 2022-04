Chapecoense confirma acerto com Rodrigo Varanda, do Corinthians

Sem espaço no Corinthians, o atacante Rodrigo Varanda vai defender as cores da Chapecoense até 30 de novembro deste ano. Fora dos planos do técnico Vítor Pereira e treinando com o time sub-20 do alvinegro, o jogador de apenas 20 anos acertou contrato de empréstimo com a equipe catarinense para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

O acerto já era aguardado desde o início da semana, mas foi oficializado pela Chapecoense somente nesta quinta, após o jogador realizar exames médicos e assinar contrato em Chapecó.

A negociação entre os dois clubes começou há algumas semanas e chegou a esfriar nos últimos dias porque a Chapecoense queria que o Corinthians continuasse arcando com os salários do atacante neste período.

Revelado na base do próprio Corinthians, Rodrigo Varanda foi promovido ao profissional no ano passado e marcou um gol em dez jogos. Depois foi emprestado ao São Bernardo e passou em branco nas seis partidas que disputou.

O atacante perdeu espaço no Corinthians também por causa de algumas polêmicas extracampo que se envolveu. Uma delas é que foi acusado por uma ex-namorada de ameaça de agressão.