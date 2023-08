César Ramos faz a pole da Stock Car em anel externo de Goiânia

César Ramos vai largar na ponta na sétima etapa da Stock Car, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, no domingo, dia 27. O piloto da Ipiranga Racing fez a pole neste sábado. É a sexta vez que ele puxa o pelotão na modalidade, mas a primeira nesta temporada, que não repetiu quem largou na frente em nenhuma etapa. O líder Thiago Camilo (Ipiranga Racing) será o quinto. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) e Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) fecham o top-3 do grid.

Diferente da primeira etapa do ano, que também foi em Goiânia, em 2 de abril, a sétima rodada da Stock Car teve o autódromo com o anel externo, deixando o traçado com menos curvas. Em razão do circuito mais veloz, com 2.695 metros de extensão, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) determinou mudanças em relação à formatação habitual das sessões classificatórias da Stock Car.

Em vez dos tradicionais Q1, Q2 e Q3, os pilotos formaram grupos de três carros, que foram liberados de forma alternada e de acordo com a ordem dos competidores no campeonato. Assim, Thiago Camilo, Daniel Serra e Gabriel Casagrande abriram a disputa pela pole, já que são os três primeiros, respectivamente. Cada piloto poderia dar até quatro voltas cronometradas antes de regressar aos boxes. O piloto, ao sair do box, iniciava sua classificação, e ao entrar novamente, encerrava.

RAMOS FAZ VOLTA EM MENOS DE 50 SEGUNDOS

Gabriel Casagrande já havia sido destaque na sexta-feira, no primeiro treino livre. Porém, o calor baixou no sábado. A temperatura de 30ºC não podia ser chamada de “frio”, mas o tempo nublado e com vento mudou as condições para os pilotos. “Mudamos algumas coisas de ontem para hoje. Ontem tinha um calor muito grande. Hoje não dá para dizer que está frio, mas um pouco mais fresco. A comparação é com o Thiago e com o Daniel, e feliz em ter sido o mais rápido” avaliou.

Oitavo do campeonato, César Ramos conseguiu superar Casagrande no tempo. O piloto da Ipiranga Racing chegou a bater 245.5 km/h e conseguiu o tempo de 0m49s995. O gaúcho foi o primeiro e único a baixar o tempo em menos de 50 segundos. “Muito satisfeito com o trabalho todo da equipe. Chegamos bem aqui, mas precisamos achar um caminho treino a treino. Encaixar tudo na hora do vamos ver é difícil. Consegui baixar um pouquinho mais em relação a minha melhor volta”, comemorou César.

‘SECANDO’ ADVERSÁRIOS

Com a mudança no formato do treino classificatório, depois que os pilotos encerravam suas voltas, não havia mais o que fazer além de assistir aos outros competidores. Dessa forma, quem fez boas voltas “secava” os adversários, de olho na televisão.

“Claro que, em seis, ficar em quarto, não é o melhor, apesar de ser contra os líderes. Não foi uma volta tão boa quanto gostaria. Agora é entre aspas secar”, brincou Rafael Suzuki, da Pole Motorsport, que é sexto no campeonato e vai largar em quinto.

Enquanto Gabriel Casagrande e César Ramos ficavam vidrados nas telas, com metade do grid já classificado, Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) fez o segundo melhor tempo até então, ficando somente atrás de Ramos. “O carro melhorou muito. Provavelmente tinha um pouco mais de tempo, mas a falta de confiança depois de dois treinos difíceis… Não dá para reclamar”, avaliou o piloto do carro 33.

Poucos minutos depois, porém, Lucas Foresti colou em César Ramos, com apenas 55 milésimos de segundo atrás do piloto gaúcho. No mesmo grupo de Foresti, Dudu Barrichello (Mobil Full Time) conseguiu colar na décima posição.

STOCK CAR EM GOIÂNIA

A sétima etapa da maior modalidade do automobilismo brasileiro guarda uma disputa muito equilibrada. Thiago Camilo e Daniel Serra são separados por apenas um ponto na classificação do campeonato. Em quarto, o atual campeão Rubens Barrichello é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito conquistas. Ainda na frente de Rubinho na classificação, está Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com sete pontos de diferença para o líder. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo da Band, SporTV e nas mídias sociais da Stock Car.

Grid de classificação da 7ª etapa da Stock Car:

1º. César Ramos (Ipiranga Racing)

2º. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

3º. Nelson Piquet. Jr. (Crown Racing)

4º. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

5º. Ricardo Zonta (RCM)

6º. Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

7º. Gaetano Di Mauro (Hot Car)

8º. Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli)

9º. Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

10º. Bruno Baptista (RCM)

11º. Dudu Barrichello (Mobil Full Time)

12º. Ricardo Maurício (Eurofarma)

13º. Rubens Barrichello (Mobil Full Time)

14º. Felipe Fraga (Blau Motorsport)

15º. Daniel Serra (Eurofarma)

16º. Átila Abreu (Pole Motorsport)

17º. Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

18º. Matías Rossi (Full Time)

19º. Allan Khodair (Blau Motorsport)

20º. Lucas Khol (Hot Car)

21º. Gianluca Petecof (Full Time)

22º. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

23º. Felipe Baptista (KTF Sports)

24º. Julio Campos (Lubrax Podium)

25º. Rodrigo Baptista (KTF Sports)

26º. Enzo Elias (Crown Racing)

27º. Felipe Massa (Lubrax Podium)

28º. Lucas Kohl (Hot Car)

29º. Cacá Bueno (KTF Sports)

30º. Tony Kanaan (Texaco Racing)

31º. Raphael Teixeira (Scuderia Chiareli)