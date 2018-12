Cesar Cielo se torna atleta brasileiro com maior número de medalhas

O nadador barbarense Cesar Cielo se tornou nesta terça-feira o atleta brasileiro com maior número de medalhas em mundiais, entre todas as modalidades. Ele alcançou o feito no Mundial de Piscina Curta, ao faturar o bronze no revezamento 4×100 metros livre. A competição acontece na cidade de Hangzhou, na China.

Foto: Satiro Sodré_SSPress_CBDA

Ao todo, o nadador subiu ao pódio 18 vezes em mundiais. Antes da última conquista, Cielo estava empatado com o velejador Robert Scheidt, que acumula 17 premiações. A marca foi atingida 10 anos após a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, também na China.

“Pode ser meu último Mundial, mas é fora de série. Essa medalha de bronze é como se fosse ouro. Não é fácil chegar lá. Chegar em pódio mundial desde 2004… É continuar na pegada da competição”, declarou o atleta, logo após a prova, em entrevista ao SporTV.

No campeonato, o barbarense ainda buscará medalha nos 50m e 100m livre. O torneio começou nesta terça e terminará no próximo domingo.

Nos 4x100m, a seleção brasileira também esteve formada por Matheus Santana, Marcelo Chierighini e Breno Correia. A equipe fez o tempo de 3min05s15. “Fizeram um trabalho excepcional. O Breno está muito bem. O caminho do Brasil está desenhado já. A gente troca os nomes, mas os resultados seguem sendo constantes. Estar aqui nesse bolo é muito bom”, comentou Cielo.

O título ficou com o quarteto dos Estados Unidos, que atingiu a marca de 3min03s03, novo recorde mundial da prova. A Rússia foi a vice-campeã, com 3min03s11.

CARREIRA

Das 18 medalhas conquistadas por Cielo, 11 foram em piscina curta, que tem 25 metros. Nesse formato de competição, ele soma cinco de ouro, uma de prata e cinco de bronze. Na piscina longa, de 50 metros, o barbarense possui seis títulos e um vice-campeonato.

Agora, o nadador já pensa na aposentadoria. Durante entrevista coletiva, em 8 de agosto, Cielo afirmou que só continuará no esporte em 2019 se conseguir um “bom” resultado neste ano.

Ele também disse que não cogita disputar os Jogos Olímpicos de 2020. Segundo o barbarense, a maior esperança de medalha brasileira nas Olimpíadas está, justamente, na prova dos 4x100m livre.

Além do bronze na piscina curta, o revezamento brasileiro também faturou a prata no Mundial de piscina longa em 2017, na Hungria, e o ouro no Pan-Pacífico em 2018, no Japão. Neste primeiro dia de Mundial de Piscina Curta, a prova rendeu a única medalha para o País.