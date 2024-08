CEO do Bayer Leverkusen se desculpa após ataque ao Bayern de Munique: ‘Foi na emoção’

O Campeonato Alemão começa apenas no dia 23 deste mês. Mas o clima já esquentou entre os principais candidatos ao título: Bayern de Munique e o atual campeão Bayer Leverkusen. Nesta semana, os clubes entraram em atrito publicamente com uma crítica forte do CEO do time de Leverkusen à gestão do Bayern, tendo como contexto a transferência não efetivada do zagueiro Jonathan Tah, de Leverkusen para Munique.

CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro deu uma declaração forte a respeito do diretor de futebol da equipe bávara, Max Eberl. “Eu não acho nada de Max Eberl, absolutamente nada! Eu não negociaria com ele”, afirmou o dirigente em uma conversa com torcedores do Leverkusen.

Devido à repercussão, o dirigente precisou vir a público para se desculpar pelo ocorrido. “Eu sou uma pessoa emocional. Foi na emoção. Fiz as declarações sobre Max Eberl em uma troca informal com os torcedores do Bayer. Não foi intencional. Mas isso não muda mais a declaração pela qual peço desculpas. Claro, respeito o Bayern, seus funcionários e os serviços que o clube forneceu ao futebol alemão”, disse Carro ao jornal alemão Bild.

Antes, o Bayern de Munique havia emitido uma nota condenando a declaração do dirigente rival. “O ataque pessoal de Fernando Carro a Max Eberl nos irritou enormemente. Também comuniquei isso a Fernando Carro em uma conversa pessoal, porque nunca podemos e nunca toleraremos, muito menos aceitaremos tais ataques ao Bayern. Ele admitiu que cometeu um erro aqui com seu pedido de desculpas pública. Mesmo com toda a competição esportiva, ainda devemos ser guiados pelo respeito mútuo”, disse o time de Munique em comunicado assinado pelo CEO, Jan-Christian Dreesen.

Especula-se que a declaração está embasada na negociação frustrada do Leverkusen em vender o zagueiro Jonathan Tah para o Bayern de Munique. As conversas estavam avançadas, mas o clube bávaro acabou desistindo do negócio mesmo com a ida Matthijs de Ligt para o Manchester United.

O Campeonato Alemão começa no dia 23 de agosto, sexta-feira, com o atual campeão Bayer Leverkusen em campo. O duelo é contra o Borussia Mönchengladbach. No dia segunite será a vez do Bayern de Munique visitar o Wolfsburg.