CEO da Ferrari celebra evolução na Áustria: ‘Melhor corrida da temporada’

O pódio de Charles Leclerc no GP da Áustria, em Spilberg, renovou as esperanças da Ferrari para o restante da temporada. O resultado, inclusive, gerou elogios do CEO da escuderia, John Elkann, apontando evolução na “melhor corrida da temporada”, recolocando a equipe italiana na briga pelo segundo lugar no Mundial de Construtores.

“Hoje foi melhor corrida da temporada. Foi ótimo ver a Ferrari disputar na ponta. Vemos uma melhora no carro e na qualidade dos nossos pilotos. O clima dentro da equipe é excelente. O importante é olhar para a frente”. Além da segunda posição de Charles Leclerc, os italianos também emplacaram Carlos Sainz em quarto, intercalando no grid com o pole Max Verstappen e Sérgio Perez, em terceiro.

Mesmo com a boa performance deste domingo, Elkann entende que ainda tem muito trabalho a ser feito para colocar a escuderia na briga com os carros da Red Bull. “Você nunca deve ficar desmoralizado com o desempenho de seus adversários, pelo contrário. Isso deve servir como inspiração para melhorar. Esse é o espírito que a Ferrari sempre teve e continua tendo”.

Com 158 pontos, a Ferrari entra na disputa pelo segundo lugar do Mundial de Construtores com a Mercedes (178) e a Aston Martin (172).

LECLERC

Contente com a segunda posição em Spilberg, Charles Leclerc também celebrou a evolução da Ferrari de sábado para domingo, entre o sprint e a corrida principal. No dia anterior ao GP da Áustria, o monegasco sofreu com a pista um pouco molhada e fez duras críticas a sua performance individual, amenizadas com o P2 no grid.

“A equipe fez um ótimo trabalho ao antecipar as melhorias, o que é ótimo. Mas, obviamente, ainda temos muito trabalho a fazer, porque Verstappen e Pérez também tiveram um ritmo muito forte hoje”, apontou o piloto, que completou: “Espero que possamos tirar vantagem das atualizações do carro para propor um desafio maior à Red Bull em Silverstone”.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo, a partir das 11 horas, no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.